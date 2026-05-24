Πιάστηκαν στα χέρια Μαρινάκης - Γρηγόρης Δημητριάδης στα επίσημα του ΟΑΚΑ (vid)

Πιάστηκαν στα χέρια ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τον ισχυρό άνδρα της ελληνικής κυβέρνησης! Όλα συνέβησαν στα επίσημα του γηπέδου…

Ξέφυγαν τα πράγματα στο VIP section του "Telekom Center".

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, που βρίσκεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για τον τελικό της Euroleague, πιάστηκε στα χέρια με έναν εκ των κορυφαίων συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Η ένταση ήταν στα... κόκκινα και το επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών ήταν ιδιαίτερα «θερμό», λίγο πριν από το τζάμπολ του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, στο πλευρό του Μαρινάκη βρισκόταν και ο Αντιπρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, που αντάλλαξε μερικά... γαλλικά με τον Δημητριάδη.

