Ζόρικη πρεμιέρα για Τζόκοβιτς (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε το πρώτο σετ από τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ, όμως δεν έχασε και τον δρόμο προς τον δεύτερο γύρο του Roland Garros!

O θρυλικός Σέρβος (Νο.4) λύγισε τελικά τον 22χρονο Γάλλο (Νο.83) με 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 σε 2 ώρες και 51 λεπτά και θα βρει τώρα απέναντί του έναν ακόμα «γηπεδούχο»: τον Βαλεντέν Ροαγέ.

Ο Νόλε πέρασε δύσκολες στιγμές γιε σχεδόν δύο σετ, όμως κατάφερε να πετύχει το πρώτο του μπρέικ μετά από εννιά χαμένες ευκαιρίες και να φέρει το ματς στα ίσα.

Ακολούθησε ένα «εύκολο» τρίτο σετ, ενώ στο τέταρτο σημείωσε ένα μπρέικ και έφτασε στην πρόκριση.

Ο Τζόκοβιτς κυνηγάει στο Παρίσι τον 25ο major τίτλο του και απόψε έφτασε τις 82 συμμετοχές σε Grand Slams και πέρασε μόνος στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω του Ρότζερ Φέντερερ και Φελισιάνο Λόπεθ.

Στο μεταξύ, έπεσε η πρώτη «βόμβα» στο Παρίσι, καθώς έμεινε εκτός ο Τέιλορ Φριτζ, Νο.8 στον κόσμο. Ο Αμερικανός, που ταλαιπωρείται φέτος από τραυματισμό στο γόνατο, ηττήθηκε με 7-6(5), 7-6(5), 6-7(9), 6-1 από τον Νίσες Μπασαβαρέντι (Νο.148).

Ο νεαρός συμπατριώτης του πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του και πέρασε για πρώτη φορά στον δεύτερο γύρο, όπου θα συναντήσει Άλεξ Μίκελσεν ή Αλεξάντερ Σεφτσένκο.