Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent στις ασιατικές αγορές

Η προοπτική επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ οδηγεί σε αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου, αν και η Ουάσιγκτον διατηρεί τον αποκλεισμό μέχρι να υπάρξει επίσημη συμφωνία.

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν εμφανίζονται πιο κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης.

Το Brent, που αποτελεί βασικό δείκτη αναφοράς για την Ευρώπη και την Ελλάδα, υποχώρησε κάτω από τα 99 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 4,71%.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό WTI κινήθηκε κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες περίπου 4,73%.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται στις προσδοκίες ότι μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενψν του Ορμούζ, στον τερματισμό των εχθροπραξιών, στην αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και σε νέες συνομιλίες για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Παρά την αισιοδοξία, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον αποκλεισμό στο Ορμούζ μέχρι να υπάρξει επίσημη συμφωνία, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να «βιαστεί» να κλείσει deal.

Η πλήρης επαναλειτουργία του Ορμούζ θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ανάσα στις αγορές ενέργειας, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και LNG.

