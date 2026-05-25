Μπαρτζώκας: «Η νίκη ανήκει στους παίκτες, ο προπονητής μένει πίσω»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση της Euroleague, ανέφερε ότι τα εύσημα ανήκουν στους καλαθοσφαιριστές του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Είναι αφελές να απαντώ στην ερώτηση για το πως αισθάνομαι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η στιγμή είναι η στιγμή του Εβάν (Φουρνιέ) και στους παίκτες. Αφιερώνω τη νίκη στην Κανέλλα μέλος του συλλόγου, σε ένα δυνατό άνθρωπο.

Αφιερώνω τη νίκη στους ιδιοκτήτες, αλλά και στους παίκτες που έκαναν όλη αυτή την πορεία. Ιδιαίτερα αφιερώνω αυτή τη νίκη στους παλιούς αλλά και στον Φαλ και φυσικά στον κόσμο που μας συμπαραστέκεται συνέχεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσει η ζωή. Όλη μας έχουμε μια διαδρομή που έχει εύκολα αλλά και δύσκολα. Το θέμα είναι όταν είσαι στον Ολυμπιακό να αντέχεις όταν χάνεις. Όλα είναι θέμα υπομονής, αλλά και να αγαπάς αυτό που κάνεις ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε ένα σύλλογο που τον νιώθεις… σα στο σπίτι σου.

Για την στήριξη που είχε από τους αδελφούς Αγγελόπουλους: «Όλα αυτά τα χρόνια είχα την στήριξη τους. Έφυγα από την ομάδα και γύρισα μόνο και μόνο γι’ αυτούς. Όταν επέστρεψα μάλιστα, αυτό συνέβη κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά σίγουρα άξιζε τον κόπο».