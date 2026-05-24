Συνεχάρη ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ολυμπιακό (pic)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του απέναντι στην Ρεάλ με 92-85 στον τελικό του Final-4 μετά από 13 ολόκληρα χρόνια.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, με μία δημοσίευσή στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, έδωσε τα συγχαρητήριά του στην ομάδα του Πειραιά.
Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 24, 2026