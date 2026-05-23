Στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχαίο ο Μάριος Οικονόμου!

Σοκ με τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σφοδρό τροχαίο που είχε στα Ιωάννινα.

Όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα των Ιωαννίνων, έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα.

Η μηχανή που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η ΑΕΚ, μέσα από ενημέρωσή της, δήλωσε πως βρίσκεται στο πλευρό του άλλοτε παίκτη της αλλά και στην οικογένειά του. Ευχές όλων αυτές τις ώρες και προφανώς και της ΑΕΚ, είναι ο Μάριος Οικονόμου να βγει νικητής...