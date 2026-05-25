Ξεσπάθωσε ο Χεζόνια: «Έγιναν περίεργα πράγματα στο τέλος»

Ο Μάριο Χεζόνια ξεσπάθωσε για τη διαιτησία μετά τον τελικό της Ρεάλ κόντρα στον Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο για περίεργα πράγματα...

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Τίποτα, φίλε. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τους συμπαίκτες μου, εξαιρετικά περήφανος για κάθε άτομο αυτού του συλλόγου. Δείξαμε για άλλη μια φορά τι σημαίνει να φοράς αυτή τη φανέλα του καλύτερου συλλόγου στον κόσμο. Ήρθαμε με την καρδιά μας, με όλη μας την ενέργεια. Τους είχαμε. Τους είχαμε, αλλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το αξίζουν. Τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική σεζόν, κάτι που δεν είναι πλέον εύκολο. Έχουν έναν σπουδαίο προπονητή, τεράστιο ρόστερ.

Κάποια περίεργα πράγματα στο τέλος δόθηκαν και κάποιες άβολες καταστάσεις εμφανίστηκαν. Αλλά τίποτα. Συγχαρητήρια σε αυτούς. Και θέλω να πω ιδιαίτερα αυτό σε όλη μας την ομάδα, σε όλους τους συμπαίκτες μου, ότι είμαι εξαιρετικά περήφανος γι' αυτούς, ότι το χρησιμοποιούν αυτό. Είναι χάλια. Είναι απογοητευτικό. Δεν είναι εύκολο, γιατί αυτός είναι τώρα ο τρίτος τελικός που χάνουμε φέτος. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για αυτό που έρχεται γιατί επιστρέφουμε για αυτό το τρόπαιο».