Τσουνάμι στα ξένα Μέσα: «Μόνο κόκκινα δεν έβαλαν οι διαιτητές»!

Πλήθος δημοσιογράφων από τη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου, αλλά κι από την Τουρκία, πήραν άμεσα θέση στο τσίρκο της Euroleague και ξεκάθαρα μίλησαν για το απόλυτο στήσιμο.
Ο Ισπανός ρεπόρτερ της Marca, Πολ Τενόριο, σε ανάρτησή του συνεχάρη τους Μαδριλένους για την προσπάθειά του και τα... έχωσε στους διαιτητές για τις αποφάσεις τους που έδωσαν τον τίτλο στον Ολυμπιακό.
«Χωρίς τρεις σέντερ, ο ένας από αυτούς ο καλύτερος της Ευρώπης, και με κάποιους διαιτητές στους οποίους μόνο τους λείπει να ντυθούν στα κόκκινα, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ζωντανή μέχρι το τέλος. Μου φαίνεται ένα κατόρθωμα για να το τραγουδήσουν οι Μαδριλένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πολ Τενόριο.
Sin tres pivots, uno de ellos el mejor de Europa, y unos árbitros a los que sólo les falta vestir de rojiblanco, el Madrid está vivo hasta el final. Me parece una gesta para que la canten los bardos— Paul Tenorio (@Paul_Tenorio) May 24, 2026