Τσουνάμι στα ξένα Μέσα: «Μόνο κόκκινα δεν έβαλαν οι διαιτητές»!

Τσουνάμι έντασης στην Ισπανία για τα διαιτητικά όργια στον τελικό της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό!

Πλήθος δημοσιογράφων από τη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου, αλλά κι από την Τουρκία, πήραν άμεσα θέση στο τσίρκο της Euroleague και ξεκάθαρα μίλησαν για το απόλυτο στήσιμο.

Ο Ισπανός ρεπόρτερ της Marca, Πολ Τενόριο, σε ανάρτησή του συνεχάρη τους Μαδριλένους για την προσπάθειά του και τα... έχωσε στους διαιτητές για τις αποφάσεις τους που έδωσαν τον τίτλο στον Ολυμπιακό.

«Χωρίς τρεις σέντερ, ο ένας από αυτούς ο καλύτερος της Ευρώπης, και με κάποιους διαιτητές στους οποίους μόνο τους λείπει να ντυθούν στα κόκκινα, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ζωντανή μέχρι το τέλος. Μου φαίνεται ένα κατόρθωμα για να το τραγουδήσουν οι Μαδριλένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πολ Τενόριο.