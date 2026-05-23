Η Euroleague πόσταρε το σουτ του Γιουλ και έκανε σχόλιο με… στυλ Ολυμπιακό: «Αύριο η ιστορία αλλάζει»! (pic)

Ερωτηματικά προκάλεσε η Ευρωλίγκα, καθώς θεωρεί δεδομένο το αποτέλεσμα του τελικού και σημειώνει πως αύριο η ιστορία θα αλλάξει!

Γιατί όχι άλλωστε καθώς η διοργανώτρια αρχή και ο Ολυμπιακός πορεύονται συντονισμένα από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου, χωρίς, μάλιστα, να φαίνεται διάθεση να το κρύψουν.

Πιο συγκεκριμένα πόσταρε το περιβόητο σουτ του Γιουλ και σχολίασε με τρόπο που θα έλεγε κανείς ότι μπέρδεψαν τα accounts του Ολυμπιακού με της Ευρωλίγκας: «21.05.23. Η ιστορία γράφτηκε. Αύριο η ιστορία αλλάζει», ήταν το σχόλιο που προδίκαζε το αποτέλεσμα του τελικού της Κυριακής.

Τα σχόλια όπως ήταν αναμενόμενο έπεσαν βροχή και μετά από περίπου 1,5 ώρα η Ευρωλίγκα αποφάσισε να το αλλάξει γράφοντας πως «αύριο η ιστορία θα γραφτεί ξανά».

Δείτε παρακάτω το αρχικό ποστάρισμα και πώς τροποποιήθηκε στη συνέχεια: