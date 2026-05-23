«Θέλει τον Περάσοβιτς η Μπασκόνια»

Η Μπασκόνια δεν θα συνεχίσει με τον Γκαλμπιάτι στον πάγκο της και έχει «κυκλώσει» τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Πριν από λίγες μέρες η «Marca» ανάφερε πως δύσκολα θα συνεχίσει με τον Πάολο Γκαλμπιάτι στον πάγκο της η Μπασκόνια και τώρα έγινε γνωστός και ο στόχος της για τον αντικασταστάτη του.

Σύμφωνα με τις Νοέλια Γκόμεζ Μίρα και Όλγα Λορέντε, ο ισπανικός σύλλογος έχει «κυκλώσει» το όνομα του Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Μάλιστα, υπογραμμίζεται πως ήδη υπάρχουν επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.