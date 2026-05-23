«Σκέφτεται σοβαρά τον ΠΑΟΚ ο Καλάθης, δεν έχει πάρει οριστική απόφαση»

Στη Σερβία κρατούν ψηλά το όνομα του Νικ Καλάθη σχετικά με το μέλλον του.

Ο 37χρονος ομογενής γκαρντ μπορεί να δίνεται κλεισμένος στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια, όμως το σερβικό mozzartsport σημειώνει πως ο παίκτης δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το μέλλον του.

Οι πολύ καλές εμφανίσεις του στα playoffs της Αδριατικής Λίγκας και η καθοριστική του συμβολή στην πρόκριση της Παρτιζάν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για τους τελικούς της διοργάνωσης, έχει αναθερμάνει το ενδιαφέρον της ομάδας για πιθανή παραμονή του.

Όπως αναφέρεται «ο Έλληνας άσος σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει στη χώρα του μετά από έξι χρόνια και να υπογράψει ξανά με τον ΠΑΟΚ και οι γίγαντες της Θεσσαλονίκης επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ευρωλίγκα. Η Παρτιζάν έχει επίσης δείξει ενδιαφέρον για τη συνέχιση της συνεργασίας της με τον Καλάθη, αλλά ο ΠΑΟΚ σκέφτεται σοβαρά να υπογράψει ένα μεγάλο όνομα το συντομότερο δυνατό», ενώ σε άλλο σημείο τονίζει πως ο παίκτης «δεν έχει πάρει ακόμη οριστική απόφαση και θα το κάνει μετά τους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας».

Καταλήγοντας αναφέρει ότι ο Καλάθης χαίρει μεγάλου σεβασμού από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια της Παρτιζάν και θεωρείται ένας από τους ηγέτες της ομάδας.