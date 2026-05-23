Τα πήρε όλα και τα... σήκωσε η νταμπλούχος Σέλτικ!

Το 43ο Κύπελλο Σκωτίας της Ιστορίας της και 7ο την τελευταία δεκαετία «σήκωσε» η Σέλτικ, καθώς δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα στον τελικό με την Ντάνφερμλιν (ομάδα της Championship), επικρατώντας άνετα με 3-1 στο «Hampten Park» της Γλασκώβης.
Οι «Κέλτες» -που ολοκλήρωσαν την εφετινή σεζόν ως νταμπλούχοι- ήταν κυριαρχικοί από τα πρώτα λεπτά και «τελείωσαν» ουσιαστικά το ματς απ’ το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκαν με 2-0 χάρις στα γκολ των Μαεντά (19’) και Ένχελες (36’).
Στο 73’ ο Ιχεανάτσο ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0, για να μειώσει η Ντανφέρμλιν στο 80’ με τον Κούπερ, ο οποίος πέτυχε το γκολ της... τιμής για τους φιλοξενούμενους.