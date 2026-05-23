Τα πήρε όλα και τα... σήκωσε η νταμπλούχος Σέλτικ!

H Σέλτικ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Σκωτίας απέναντι στην Ντάνφερμλιν και αποτελεί την νταμπλούχο για τη τρέχουσα σεζόν.

Το 43ο Κύπελλο Σκωτίας της Ιστορίας της και 7ο την τελευταία δεκαετία «σήκωσε» η Σέλτικ, καθώς δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα στον τελικό με την Ντάνφερμλιν (ομάδα της Championship), επικρατώντας άνετα με 3-1 στο «Hampten Park» της Γλασκώβης.

Οι «Κέλτες» -που ολοκλήρωσαν την εφετινή σεζόν ως νταμπλούχοι- ήταν κυριαρχικοί από τα πρώτα λεπτά και «τελείωσαν» ουσιαστικά το ματς απ’ το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκαν με 2-0 χάρις στα γκολ των Μαεντά (19’) και Ένχελες (36’).

Στο 73’ ο Ιχεανάτσο ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0, για να μειώσει η Ντανφέρμλιν στο 80’ με τον Κούπερ, ο οποίος πέτυχε το γκολ της... τιμής για τους φιλοξενούμενους.