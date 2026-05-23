Π. Αγγελόπουλος: «Θα ήταν διαφορετικά με τον Παναθηναϊκό στο Final Four, σεβόμαστε το γήπεδο»

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μίλησε στο «Amerikanos24» ενόψει του τελικού του Final-4 απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης και αναφέρθηκε στον κόσμο, το φετινό ρόστερ αλλά και το ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Π. Αγγελόπουλου στο Amerikanos24:

«Κι εμείς πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα. Εμείς το πιστεύουμε κάθε χρόνο αλλά φέτος είναι πολλοί παράγοντες που το δείχνουνε περισσότερο. Η πρωτιά στην κανονική περίοδο, το μπάσκετ που παίξαμε, ο τρόπος της επικράτησης εχθές (Φενέρ 22/04), απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης με την τρομερή άμυνα. Λέγανε όλοι, νομίζω και ο κόουτς ότι είναι η καλύτερη άμυνα, όμως δείξαμε τί άμυνα μπορούμε να παίξουμε. Ψυχραιμία, 40 λεπτά είναι, πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε.

Είναι συνδυασμός δύο παραγόντων. Ο ένας παράγοντας είναι ότι υπάρχει χημεία και αρθροισμένη χημεία, δηλαδή παίκτες που είναι πολλά χρόνια μαζί, με πινελιές κάθε χρόνο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που δεν υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές, είναι ότι το πληρέστερο ρόστερ στην Ευρώπη. Παίκτες σαν τον Μόρις κάνουν προπόνηση και δεν θα είναι στην δωδεκάδα μάλλον αύριο. Δεν νομίζω ότι δημιουργηθεί ξανά τέτοια 15άδα ρόστερ. Στο Κάουνας ένας από τους τρεις ψηλούς είχε λιποψυχήσει και... μας την έκανε. Τώρα δεν υπάρχουν, είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι να αγωνιστούν, από 2' έως 22' ή 32'.

Δεν το βλέπω περίεργο, το βλέπω σαν ένα Final-4. O κόσμος μας είναι συγκλονιστικός. Ο ίδιος κόσμος ήτανε 12.000 στο Βελιγράδι το 2022. Στα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουνε πάει 50.000, τα νούμερα τα βγάλαμε επίσημα. Δεν το αισθάνομαι περίεργα, είναι φιλόξενο το κλίμα, οι εγκαταστάσεις, ότι έχει γίνει. Δεν αισθάνομαι εγώ κάτι το περίεργο. Αν ήταν και ο Παναθηναϊκός θα ήταν διαφορετικά σίγουρα, αλλά σεβόμαστε το γήπεδο, την διοργάνωση και ο κόσμος πιστεύω θα είναι όπως πρέπει».