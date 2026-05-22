Μέλος του ΔΣ της Φενέρ καταγγέλλει: «Η πιο ντροπιαστική διοργάνωση Final Four που έχω δει τα τελευταία χρόνια»!

Τον τρόπο διαχείρισης εισόδου των οπαδών της Φενέρ στο «Τ-Center» για τον πρώτο ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό καταγγέλλει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε.

Μιλώντας στο τουρκικό Μέσο, «S Sport», ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του τουρκικού συλλόγου, Τσεμ Τσιρίτσι, καταγγέλλει τις συνθήκες διεξαγωγής υπό τις οποίες διεξάγεται το Final Four της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για «ντροπιαστική διοργάνωση» με αφορμή το «μπάχαλο» που επικράτησε τις τελευταίες ώρες με τα εισιτήρια των φιλάθλων, καταγγέλλοντας πως ακόμη και τώρα υπάρχουν χιλιάδες φίλοι της Φενέρ που δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο παρ' ότι έχουν εισιτήριο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δυστυχώς η πιο ντροπιαστική διοργάνωση Final Four που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ήρθαμε την Τετάρτη. Επικοινωνούμε μέρες ολόκληρες με τις αρχές για τα εισιτήρια, αλλά δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ακόμα και στην οικογενειακή κερκίδα μας υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού.

Έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί. Έχουν χάσει τον έλεγχο. Δεν προχωράνε ούτε βήμα. Σιγά-σιγά, έστω και αργά, καταφέρνουμε να βάζουμε μέσα τους οπαδούς μας».