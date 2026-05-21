Αταμάν: «Προσπάθεια να υπονομευθεί η ενότητά μας, όλα είναι φυσιολογικά»

Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε δηλώσεις και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα όσα ακούγονται για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Τούρκος κόουτς τόνισε πως φυσικά είναι απογοητευμένος που το «τριφύλλι» δεν προκρίθηκε στο Final-Four και υπογράμμισε πως τώρα στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final-Four. Ο νέος μας στόχος είναι η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στα ΜΜΕ δεν είναι παρά φήμες και μια προσπάθεια να υπονομευθεί η ενότητα και η ακεραιότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά» ανέφερε μιλώντας στο «TRT Spor».

Θυμίζουμε πως είχε προγραμματιστεί ραντεβού του Αταμάν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, το οποίο όμως ακυρώθηκε και δεν θα πραγματοποιηθεί.