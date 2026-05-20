Έξαλλος με τον Χέις - Ντέιβις ο Κουτλουάι: «Παίρνεις 5 εκατ. και λες "παιδικό παιχνίδι", βγες και ζήτα συγγνώμη» (vid)

Ο Ιμπραΐμ Κουτλουάι άσκησε έντονη κριτική στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις αναφορικά με την πρόσφατη ανάρτησή του.

Ο Αμερικανός άσος ξέσπασε πριν από λίγες μέρες αναφορικά με τα όσα γράφονται στα social media και με ανάρτησή του έδωσε τη δική του απάντηση στους επικριτές του.

«Ενήλικες χάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τι λένε στα social media, γιατί εδώ μέσα με έχουν αποκαλέσει με τα πάντα, εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου», ήταν μία από τις ατάκες του Χέις-Ντέιβις, που όμως έκανε έξαλλο τον Κουτλουάι.

Ο Τούρκος παλαίμαχος σε δηλώσεις του στο «Socrates» τόνισε: «Κερδίζεις 5 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που αποκαλείς "παιδικό παιχνίδι". Έχασες, σκύψε το κεφάλι σου και ζήτα συγγνώμη. Δηλώσεις του στιλ "δεν με νοιάζει"... Βγες έξω στους δρόμους της Αθήνας να σε δω αν σε νοιάζει ή όχι».