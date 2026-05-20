General Tire Grabber: Το ελληνικό καλοκαίρι 2026 ξεκινά με άνεση και off-road χαρακτήρα

Με το ελληνικό καλοκαίρι να ξεκινά και τις αποδράσεις σε παραλίες, βουνά, νησιά και χωματόδρομους να επιστρέφουν δυναμικά, η General Tire παρουσιάζει τα 4 εξαιρετικά μοντέλα της ολοκληρωμένης σειράς, Grabber, για SUV και 4x4 οδηγούς που θέλουν να κινούνται με αυτοπεποίθηση, άνεση και ασφάλεια, σε κάθε είδους διαδρομή.

Με περισσότερα από 110 χρόνια ιστορίας και αμερικανική off-road κληρονομιά, η General Tire συνεχίζει να εξελίσσει τη σειρά Grabber, προσφέροντας ελαστικά που συνδυάζουν υψηλή αντοχή, σύγχρονη τεχνολογία και πραγματικές δυνατότητες κίνησης τόσο στην άσφαλτο όσο και εκτός δρόμου.

Για τους οδηγούς SUV και crossover που θέλουν ένα ελαστικό ικανό να ανταποκρίνεται όλον τον χρόνο σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης, το νέο Grabber Cross A/S αποτελεί μια σύγχρονη all season επιλογή με σταθερότητα στην άσφαλτο και αξιόπιστη πρόσφυση σε χώμα και χαλίκι. Η σχεδίαση του πέλματος, με τα χαρακτηριστικά εξαγωνικά μπλοκ και τις πολλαπλές ακμές πρόσφυσης, προσφέρει αποτελεσματικό κράτημα σε απαιτητικές επιφάνειες, ενώ οι σημάνσεις M+S και 3PMSF επιβεβαιώνουν την ικανότητά του να ανταποκρίνεται ακόμη και σε χειμερινές συνθήκες.

Για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν το SUV τους κυρίως στην άσφαλτο και στα καλοκαιρινά ταξίδια, το Grabber GT Plus προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης, αθόρυβης κύλισης και ασφάλειας, τόσο στην καθημερινή μετακίνηση όσο και σε μεγάλες αποστάσεις.

Η προηγμένη σύνθεση γόμας με πυρίτιο συμβάλλει στη βελτιωμένη πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, αλλά και στη μείωση της αντίστασης κύλισης, προσφέροντας καλύτερη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Παράλληλα, το καθιερωμένο πια, General Tire Grabber AT3 συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες 50-50 επιλογές για οδηγούς SUV, pick-up και off-road οχημάτων που αναζητούν ένα πραγματικά πολυχρηστικό all terrain ελαστικό. Η νέα γενιά μίγματος γόμας προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση σε βρεγμένο δρόμο και αυξημένη αντοχή στη φθορά, ακόμη και σε δύσκολες επιφάνειες όπως πέτρες, βράχια και χαλίκι.

Για τους πιο απαιτητικούς φίλους του αυθεντικού off-roading, το mud terrain Grabber X3 παραμένει to 80-20 σημείο αναφοράς στις σκληρές εκτός δρόμου διαδρομές. Το ελαστικό έχει διακριθεί σε διεθνείς δοκιμές για την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε λάσπη, απότομες ανηφόρες και απαιτητικά εδάφη, προσφέροντας υψηλή πρόσφυση καιανθεκτικότητα σε πραγματικές off-road συνθήκες.

Από τις καλοκαιρινές εξορμήσεις σε ελληνικά νησιά και παραθαλάσσιους προορισμούς, μέχρι τις off-road αποδράσεις σε βουνό και χωματόδρομο, η σειρά Grabber της General Tire σχεδιάστηκε για οδηγούς που θέλουν να εξερευνούν περισσότερα, χωρίς περιορισμούς.

Τα ελαστικά General Tire διατίθενται στην Ελλάδα μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της ΕΜΑ SA, που θα βρείτε εδώ: https://www.continental- tires.gr/car/dealer-locator.