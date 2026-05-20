Κάλεσαν στον Εισαγγελέα Χανίων 15 μαθητές γυμνασίου για κατάληψη στην επέτειο δολοφονίας Γρηγορόπουλου

Στον Εισαγγελέα κλήθηκαν, το μεσημέρι της Τετάρτης, μαθητές του γυμνασίου Αλικιανού, με αφορμή κατάληψη που είχαν πραγματοποιήσει στον σχολικό χώρο τον περασμένο Δεκέμβρη.

Οι μαθητές, μέλη του 15μελούς συμβουλίου, κλήθηκαν από τις Εισαγγελικές αρχές μετά από καταγγελία γονέα, για κατάληψη που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι 15 μαθητές, 13 αγόρια και 2 κορίτσια, συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Ο εισαγγελέας ανηλίκων, αρχικά μίλησε με όλα τα παιδιά, μετά με τους γονείς τους, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε να μιλά με κάθε παιδί και γονέα ξεχωριστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά παρακώλυση λειτουργίας του σχολείου, ωστόσο ο Εισαγγελέας αναμένεται να θέσει την υπόθεση στο αρχείο και να μην την παραπέμψει σε δίκη.