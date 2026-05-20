«Τσεκάρει την απόκτηση του Σορτς η Χάποελ Τελ Αβίβ»

Όπως αναφέρει το «Israel Hayom», πρώτος στόχος της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη είναι ο Μοντέρο, που στην παρούσα φάση όμως εμφανίζεται να είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό, παρά την καλύτερη οικονομικά πρόταση των Ισραηλινών.
Κάπου εκεί στην εξίσωση μπαίνει ο Σορτς, με τον Αμερικανό άσο να είναι ο επόμενος στόχος της Χάποελ Τελ Αβίβ σε περίπτωση του ναυαγήσει η υπόθεση του Μοντέρο.
Ο Σορτς άλλωστε δεν είναι βέβαιο πως θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και τη επόμενη σεζόν και μένει να φανεί αν το ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ θα μετατραπεί σε πράξη.
Ο Αμερικανός άσος τη φετινή σεζόν με το «τριφύλλι» στην Euroleague μέτρησε 8,1 πόντους, 2,9 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ μέσο όρο.