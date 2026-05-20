«Τσεκάρει την απόκτηση του Σορτς η Χάποελ Τελ Αβίβ»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φέρεται να τσεκάρει την περίπτωση του Τι Τζέι Σορτς αν δεν καταφέρει να αποκτήσει τον Ζαν Μοντέρο.

Όπως αναφέρει το «Israel Hayom», πρώτος στόχος της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη είναι ο Μοντέρο, που στην παρούσα φάση όμως εμφανίζεται να είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό, παρά την καλύτερη οικονομικά πρόταση των Ισραηλινών.

Κάπου εκεί στην εξίσωση μπαίνει ο Σορτς, με τον Αμερικανό άσο να είναι ο επόμενος στόχος της Χάποελ Τελ Αβίβ σε περίπτωση του ναυαγήσει η υπόθεση του Μοντέρο.

Ο Σορτς άλλωστε δεν είναι βέβαιο πως θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και τη επόμενη σεζόν και μένει να φανεί αν το ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ θα μετατραπεί σε πράξη.

Ο Αμερικανός άσος τη φετινή σεζόν με το «τριφύλλι» στην Euroleague μέτρησε 8,1 πόντους, 2,9 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ μέσο όρο.