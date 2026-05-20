Ήττα για τον Τσιτσιπά στους «16» της Γενεύης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο του σερί στη Γενεύη και γνώρισε τον αποκλεισμό από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν στη φάση των «16», σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στα δύο tie break.

Ο Έλληνας τενίστας δεν βρήκε τη σταθερότητα που απαιτούσε η αναμέτρηση και ηττήθηκε με 7-6(4), 7-6(2), λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα του στο Roland Garros, χάνοντας έτσι την ευκαιρία για ακόμη μια προχωρημένη πορεία στη διοργάνωση.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε ιδανικά για τον Τσιτσιπά, ο οποίος πέτυχε break και πήρε προβάδισμα, όμως ο Τιέν αντέδρασε άμεσα, «σβήνοντας» το προβάδισμα και επαναφέροντας την ισορροπία στο 2-2. Από εκεί και πέρα οι δύο παίκτες διατήρησαν το service τους, οδηγώντας το σετ στο tie break. Παρότι ο Έλληνας πρωταθλητής προηγήθηκε με 3-0, δεν κατάφερε να διαχειριστεί το momentum, με τον Αμερικανό να επιστρέφει δυναμικά και να κατακτά το σετ με 7-4.

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα στο δεύτερο σετ, όπου ο Τιέν βρήκε πρώτος break και προηγήθηκε 2-0, όμως ο Τσιτσιπάς απάντησε άμεσα και ισοφάρισε, επαναφέροντας πλήρως την ισορροπία. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν υπήρξαν ευκαιρίες για νέο break, με το σετ να οδηγείται ξανά σε tie break.

Εκεί, ο Τιέν εμφανίστηκε πιο ψύχραιμος και αποτελεσματικός στα κρίσιμα χτυπήματα, κυριαρχώντας αυτή τη φορά με 7-2 και «σφραγίζοντας» τη νίκη και την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Τσιτσιπάς είχε στιγμές καλής αντίδρασης, ωστόσο δεν κατάφερε να τις μετατρέψει σε διάρκεια, με τον νεαρό Αμερικανό να εκμεταλλεύεται καλύτερα τις κρίσιμες στιγμές και να παίρνει μια σημαντική νίκη με δύο κλειστά σετ.