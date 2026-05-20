Skoda Epiq: Το μικρό ηλεκτρικό SUV που θέλει να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή (pics)

Η Skoda ετοιμάζεται να βάλει στην αγορά ένα από τα πιο κρίσιμα ηλεκτρικά μοντέλα της νέας εποχής της. Το ολοκαίνουργιο Skoda Epiq δεν έρχεται για να εντυπωσιάσει μόνο με αριθμούς, αλλά για να μπει σε μια κατηγορία όπου η ηλεκτροκίνηση πρέπει πλέον να γίνει πιο προσιτή, πιο πρακτική και πιο καθημερινή.

Με μήκος 4.171 mm, compact διαστάσεις και χαρακτήρα city SUV crossover, το Epiq τοποθετείται στη βάση της ηλεκτρικής γκάμας της Skoda. Στόχος του είναι να προσφέρει την ευκολία ενός μικρού SUV, τους χώρους που περιμένει κανείς από τη μάρκα και τιμή που, στη βασική έκδοση, θα βρίσκεται σε πολλές αγορές κοντά στο αντίστοιχο Skoda Kamiq με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το νέο μοντέλο είναι το πρώτο Skoda παραγωγής που υιοθετεί πλήρως τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid. Η εικόνα του είναι καθαρή, σύγχρονη και πιο στιβαρή, με το γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face στο εμπρός μέρος και νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ, στοιχείο που θα χαρακτηρίζει και τα μελλοντικά SUV της μάρκας.

Η αεροδυναμική έχει επίσης δουλευτεί προσεκτικά, με το Epiq να πετυχαίνει συντελεστή οπισθέλκουσας 0,275. Ενεργά πτερύγια ψύξης, αεροδυναμικά καλύμματα τροχών, βελτιωμένο κάτω μέρος και ειδικές λύσεις στη ροή του αέρα βοηθούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Παρότι πρόκειται για compact μοντέλο, η Skoda έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στην εκμετάλλευση των χώρων. Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 475 λίτρα, επίδοση που το φέρνει ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας, ενώ υπάρχει και εμπρός αποθηκευτικός χώρος 25 λίτρων, το γνωστό frunk. Μαζί με τις επιπλέον θήκες στο εσωτερικό, το Epiq κρατά ζωντανή τη γνωστή φιλοσοφία Simply Clever της Skoda.

Το εσωτερικό ακολουθεί μινιμαλιστική λογική, με καθαρές γραμμές, εύχρηστα χειριστήρια και κεντρική οθόνη infotainment 13 ιντσών βασισμένη σε Android. Το σύστημα υποστηρίζει εφαρμογές όπως Spotify, YouTube και Google Maps, ενώ μέσω της εφαρμογής MySkoda ο οδηγός μπορεί να διαχειρίζεται απομακρυσμένα λειτουργίες φόρτισης, κλιματισμού και πληροφορίες του αυτοκινήτου.

Το Epiq είναι και το πρώτο ηλεκτρικό Skoda που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+, η οποία έχει εξελιχθεί για μικρότερα ηλεκτρικά μοντέλα με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει τη χρήση μικρότερων και ελαφρύτερων μπαταριών, με στόχο καλύτερη αποδοτικότητα και καλύτερη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει δύο χωρητικότητες μπαταρίας και τρεις εκδόσεις ισχύος. Οι Epiq 35 και Epiq 40 χρησιμοποιούν μπαταρία 38,5 kWh μικτής χωρητικότητας και αποδίδουν 85 kW και 99 kW αντίστοιχα, με ροπή 267 Nm, αυτονομία περίπου 310 χιλιομέτρων και τελική ταχύτητα 150 km/h.

Στην κορυφή βρίσκεται το Epiq 55, με μπαταρία 55 kWh, ισχύ 155 kW, ροπή 290 Nm, τελική ταχύτητα 160 km/h και αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων. Σε ταχυφορτιστή DC, η φόρτιση από το 10% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά, ενώ η φόρτιση AC 11 kW είναι στάνταρ.

Το νέο ηλεκτρικό SUV υποστηρίζει και αμφίδρομη φόρτιση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσφέρει ενέργεια σε εξωτερικές συσκευές μέσω Vehicle-to-Load, ενώ με την κατάλληλη υποδομή υποστηρίζει και Vehicle-to-Home ή Vehicle-to-Grid λειτουργίες.

Στην καθημερινή οδήγηση, ενδιαφέρον έχει και η λειτουργία πλήρους οδήγησης με ένα πεντάλ στη θέση B. Ο οδηγός μπορεί να ελέγχει την επιβράδυνση αφήνοντας το γκάζι, με ανάκτηση ενέργειας και δυνατότητα ρύθμισης της έντασης ανάλογα με τις συνθήκες.

Η ασφάλεια δεν έχει μείνει σε δεύτερο πλάνο. Το Epiq διαθέτει στάνταρ Front Assist, Side Assist με Rear Traffic Alert και Exit Warning, Lane Assist, Traffic Sign Recognition, Predictive Speed Limiter, Intelligent Speed Assist και αναβαθμισμένο Driver Alert. Στον βασικό εξοπλισμό υπάρχουν επίσης επτά αερόσακοι, ανάμεσά τους και κεντρικός αερόσακος.

Προαιρετικά, το μοντέλο μπορεί να εξοπλιστεί με Travel Assist 3.0, το πιο προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού της Skoda, καθώς και με λειτουργίες όπως Remote Parking και Trained Parking, ανάλογα με το πακέτο εξοπλισμού.

Η Skoda δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στα υλικά. Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της μάρκας με αποκλειστικά animal-free υλικά, ενώ οι υφασμάτινες επενδύσεις κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα. Συνολικά, στο αυτοκίνητο χρησιμοποιούνται περισσότερα από 34 κιλά ανακυκλωμένων υλικών.

Λίγο μετά το λανσάρισμα θα ακολουθήσει και η περιορισμένη First Edition, βασισμένη στο επίπεδο εξοπλισμού Selection και συνδυασμένη αποκλειστικά με την ισχυρότερη έκδοση Epiq 55. Θα ξεχωρίζει από λεπτομέρειες σε Navajo Orange, δίχρωμο αμάξωμα, μαύρη οροφή, ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών και πιο ιδιαίτερο εσωτερικό με πορτοκαλί ραφές και sport στοιχεία.

Με το Epiq, η Skoda δεν παρουσιάζει απλώς ακόμη ένα ηλεκτρικό SUV. Προσπαθεί να χτίσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για εκείνους που θέλουν να μπουν στην εποχή της μπαταρίας χωρίς να νιώσουν ότι αγοράζουν κάτι ξένο προς την καθημερινότητά τους. Compact έξω, ευρύχωρο μέσα, πρακτικό στη χρήση και με αυτονομία που καλύπτει πολύ περισσότερα από τη διαδρομή σπίτι-γραφείο, το νέο Epiq δείχνει πως η ηλεκτροκίνηση αρχίζει να κατεβαίνει από το βάθρο της τεχνολογικής επίδειξης και να πλησιάζει πιο σοβαρά τον πραγματικό οδηγό.