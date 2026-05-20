Σκαριόλο: «Συνέτριψε τον Παναθηναϊκό η Βαλένθια, αλλά έχουμε τα "όπλα" να τους ανταγωνιστούμε»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις του πριν από το Final Four της Αθήνας και τον ημιτελικό με τη Βαλένθια στάθηκε στην εμπειρία της ομάδας του και στην επικινδυνότητα του συνόλου του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Για το αν οι πρόσφατες δηλώσεις του δείχνουν μία τάση παραίτησης από το Final Four: «Πού εμφανίζεται η λέξη παραίτηση στην ομιλία μου; Αυτή η λέξη είναι άτοπη. Κανείς εδώ δεν μπόρεσε να αντιληφθεί καμία παραίτηση στα λεγόμενά μου. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Βρισκόμαστε σε υψηλότερο επίπεδο κινήτρων επειδή δεν θέλουμε να παραιτηθούμε, ούτε να σκύψουμε το κεφάλι μας μπροστά στις αντιξοότητες, αλλά μάλλον να ανταγωνιστούμε με ακόμη περισσότερη δύναμη και ενέργεια με ό,τι έχουμε σε αυτό το Final Four. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με την πολύ καλή ισορροπία που είχαμε βρει μετά από μήνες πειραματισμού».

Για τον Γκαρούμπα που έχει μοναδικό σέντερ: «Υπάρχουν λίγοι παίκτες με την ικανότητά του να είναι ανταγωνιστικοί όταν βρίσκεται στην μέγιστη συγκέντρωση και ενέργειά του. Το χέρι του είναι καλύτερα, ακόμα λίγο αδύναμο, αλλά ψυχικά τον βλέπω πολύ καλό, πολύ συγκεντρωμένο. Έχει βελτιωθεί πολύ φέτος. Ήταν ένας παίκτης που άλλαζε τα δεδομένα από τον πάγκο και τώρα η ευθύνη του είναι μεγαλύτερη, όχι επειδή πρέπει να κάνει διαφορετικά πράγματα, αλλά επειδή πρέπει να κάνει τη συνηθισμένη του δουλειά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β. Πριν, ήταν ένα πολύ υψηλού επιπέδου σχέδιο Β και τώρα είναι το σχέδιο Α, και χωρίς δίχτυ ασφαλείας».

Για την εμπειρία της Ρεάλ σε Final Four: «Είναι μεγάλο προνόμιο αν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτήν την εμπειρία στο γήπεδο, διατηρώντας τα νεύρα μας υπό έλεγχο, παίρνοντας καλές αποφάσεις, όντας σε θέση να βοηθήσουμε, να δώσουμε καλές συμβουλές σε όσους έχουν λιγότερη εμπειρία... Αλλά έχω δει πολύ έμπειρους ανθρώπους που, όταν πραγματικά έχει σημασία, δεν ήταν τόσο αποφασιστικοί και διορατικοί όσο αναμενόταν».

Για το ματς με τη Βαλένθια: «Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλό μας, και ειδικά για τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Τον είδαμε σε άριστη φόρμα, να συντρίβει τον Παναθηναϊκό αφού επέστρεψε από το 0-2. Ένα πολύ υψηλό επίπεδο παιχνιδιού και τεχνικής δεξιότητας, με έναν σπουδαίο παίκτη όπως ο Μοντέρο που αναδείχθηκε MVP των πλέι οφ. Ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, αλλά γνωρίζουμε καλά τους εαυτούς μας και θα έχουμε τα όπλα μας για να τους ανταγωνιστούμε»