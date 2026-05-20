Κολοβέρος: «Καθοριστική για την πορεία μας η νίκη επί του Παναθηναϊκού, πετυχημένη η σεζόν μας»

Ο γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου, Ιωσήφ Κολοβέρος, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για τη φετινή πορεία της ομάδας του, αλλά και για το Final-4 της Ευρωλίγκας που έρχεται (22-24 Μαΐου).

Αναλυτικά είπε:

Για τον απολογισμό της φετινής χρονιάς: «Το ξεκίνημα που κάναμε δεν ήταν τόσο καλό, υπήρχαν κάποιοι τραυματίες, κάποιες αλλαγές, αλλά με τις καινούριες ελεύσεις, τόσο του κοουτς όσο και των παικτών, καταφέραμε και κλείσαμε τη σεζόν πολύ πετυχημένα».

Για την αλλαγή προπονητή και το τι έδωσε αυτό στην ομάδα: «Θεωρώ ήταν πολύ καθοριστική η αλλαγή προπονητή. Ξεκινήσαμε τη σεζόν και, ενώ παρουσιάσαμε μια πολύ καλή εικόνα στα φιλικά, μετά δε συνεχίστηκε αυτό. Υπήρξαν κάποιοι τραυματίες, κάποιες αλλαγές που έγιναν, που δεν αποδείχθηκαν τόσο καλές. Οπότε αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε μια σεζόν με λίγα παιχνίδια, που το κάθε ματς είναι σημαντικό, να έχουμε χάσει σημαντικό έδαφος και να έχει τελειώσει σχεδόν ο 1ος γύρος με μόλις 1-2 νίκες. Με την έλευση του κοουτς Λυκογιάννη είδαμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό. Θεωρώ ότι κάναμε καλή δουλειά, μπήκαν κάποιοι ρόλοι στην ομάδα, κάποιες αρχές. Σίγουρα έγιναν και κάποιες προσθήκες ποιοτικών παικτών και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα».

Για την πιο δύσκολη περίοδο της χρονιάς: «Ήταν μια περίοδος που, αν θυμάμαι καλά, ήταν τραυματίας ο Γκούντγουιν και ο Μπάρμπιτς. Στην ουσία παίζαμε με τρεις ξένους και είχαμε χάσει αρκετά ματς εντός έδρας, από τη Μύκονο, τον Προμηθέα, καθώς και αρκετά εκτός έδρας. Όταν συμβαίνει αυτό, τα παιχνίδια που πρέπει μετά να κερδίσεις είναι τα δύσκολα, που είναι και εκτός προγράμματος, όπως με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχεις την επιλογή να επιλέξεις παιχνίδια όταν βρίσκεσαι σε αυτήν την κατάσταση. Η νίκη με τον Παναθηναϊκό ήταν καθοριστική και αναπάντεχη, ήταν σαν να άλλαξε αρκετά και πράγματι στο τέλος αποδείχτηκε πολύ σημαντική για τη σωτηρία και την παραμονή στην κατηγορία».

Για τις διαφορετικές πορείες που είχε η ομάδα του Κολοσσού τα τρία αυτά χρόνια που βρίσκεται σε αυτήν: «Θεωρώ, σε ομάδες όπως εμάς, που δεν είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή ακόμα και η ΑΕΚ, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ομάδες δηλαδή που έχουν έναν “κορμό” και βασίζονται σε αυτόν, μπορεί τη μία σεζόν να βρεθείς 6ος και την επόμενη να παλεύεις για τη σωτηρία. Αυτό που προσπαθώ εγώ είναι να βοηθάω την ομάδα με όποιους στόχους και να θέσει».

Για τον ρόλο του στη ομάδα όντας πλέον ήδη τρία χρόνια σε αυτήν: «Ήμουν ναι μεν τρία χρόνια στην ομάδα, αλλά κάθε χρόνο είχαμε διαφορετικό προπονητή και διαφορετικούς παίκτες. Στην ουσία κάθε χρονιά προσπαθούσα να ενταχθώ και εγώ στην ομάδα, να γνωριστώ με τους συμπαίκτες μου και να καταλάβω καλά τι θέλουν οι προπονητές μου. Κατανοούσα και την προσπάθεια που κατέβαλε η διοίκηση και προσπαθούσα και εγώ να βοηθήσω τους ξένους συμπαίκτες μου να ενταχθούν πιο γρήγορα σε αυτήν τη νέα συνθήκη για τους ίδιους».

Για το επίπεδο του φετινού πρωταθλήματος: «Εμένα είναι η πέμπτη χρονιά που παίζω στην κατηγορία. Δε θυμάμαι άλλη χρονιά μέχρι την τελευταία αγωνιστική να μην ξέρεις ποιος θα πέσει και να παλεύουν τόσες πολλές ομάδες για την παραμονή».

Για το Final-4 της Euroleague: «Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, με το μπάσκετ που παίζει όλη τη χρονιά, είναι φαβορί για την κατάκτηση. Από ‘κει και πέρα, πιστεύω πως το παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι Τούρκοι έχουν πολύ καλό ρόστερ και πολύ καλό προπονητή. Το πιο καθοριστικό βήμα είναι ο ημιτελικός για τον Ολυμπιακό, γιατί, αν πας με το μυαλό να είναι στον τελικό, τότε πολύ πιθανόν να μη βρεθείς καν σε αυτόν».