Ενίσχυση με Κοντοστάθη για τον Φλοίσβο

Την απόκτηση του Γρηγόρη Κοντοστάθη ανακοίνωσε ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου για τη νέα αγωνιστική περίοδο της Volley League.

Ο έμπειρος λίμπερο, που τα προηγούμενα τρία χρόνια αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, θα ενισχύσει την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου τη σεζόν 2026-27.

Η ανακοίνωση του Φλοίσβου:

«Έναρξη συνεργασίας με τον Γρηγόρη Κοντοστάθη. ΤΟ ΤΑΑ ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου είναι στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Γρηγόρη Κοντοστάθη. Ο Έλληνας λίμπερο (ημ. γέννησης 22/12/1994, ύψος 1,90μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος της Novibet Volley League 2026-2027.

Ο Γρηγόρης Κοντοστάθης έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος καθώς και του Λιγκ Καπ με τον Παναθηναϊκό. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Γρηγόρης Κοντοστάθης δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος της ομάδας του Φλοίσβου. Η πρόταση που μου έγινε ήταν μία... πρόκληση για εμένα, καθώς τόσο ο τρόπος που έγινε η προσέγγιση από τους ιθύνοντες την ομάδα, που ήταν κάτι παραπάνω από επαγγελματικός, όσο και το project που υπάρχει, έπαιξαν το ρόλο τους και μου κίνησαν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον. Υπάρχει η διάθεση για τη δημιουργία μίας ομάδας με έμπειρους παίκτες, που μέσα από τη σκληρή δουλειά θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που θα τεθούν.

Βασικότερος όλων είναι να μπορέσει ο Φλοίσβος να βρεθεί όσο πιο νωρίς γίνεται μακριά από την επικίνδυνη ζώνη των play out, ενώ ένα έξτρα κίνητρο για όλους μας είναι η συμμετοχή της ομάδας στο Σούπερ Καπ. Ένα παιχνίδι, που σου δίνει την ευκαιρία για να διεκδικήσεις κι έναν τίτλο... Προσωπικά, εκείνο που θέλω είναι να δουλέψω σκληρά και να προσφέρω όσο περισσότερα μπορώ στην ομάδα για να πετύχει τους στόχους. Και δεν μπορώ να κρύψω και τη χαρά μου που θα είμαι και πάλι συμπαίκτης με τον Κουμεντάκη, καθώς τελευταία φορά που φορούσαμε την ίδια φανέλα ήταν στα παιδικο-εφηβικά του Εθνικού Αλεξανδρούπολης!».

Το who is whο

Όνομα: Γρηγόρης Κοντοστάθης

Γεννήθηκε: 22/12/1994

Υπηκοότητα: Ελλάδα

Ύψος: 1.90μ.

Θέση: Λίμπερο

Προηγούμενες ομάδες:

2023-2026 Παναθηναϊκός

2020-2023 ΑΟΠ Κηφισιάς

2016-2020 Εθνικός Αλεξανδρούπολης

2015-2016 Ηρακλής Χαλκίδας

2011-2015 Εθνικός Αλεξανδρούπολης

2008-2011 Ακαδημίες Εθνικού Αλεξανδρούπολης

Ο ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου καλωσορίζει τον Γρηγόρη Κοντοστάθη στην οικογένεια του και του εύχεται μία καλή αγωνιστική σεζόν, γεμάτη επιτυχίες».