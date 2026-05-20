Εργατικό δυστύχημα στη Νέα Αρτάκη: Νεκρός 54χρονος σε βιομηχανία

Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 19 Μαΐου, στη Νέα Αρτάκη Εύβοιας.

Σύμφωνα με eviathema.gr, ένας 54χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του σε μονάδα επεξεργασίας αλουμινίου της ευρύτερης περιοχής.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα όταν, κάτω από συνθήκες που επί του παρόντος διερευνώνται, ο άνδρας δέχθηκε ισχυρότατο χτύπημα στην περιοχή του θώρακα από μια βαριά παλέτα. Οι συνάδελφοι που βρίσκονταν κοντά στο σημείο του ατυχήματος κινητοποιήθηκαν εσπευσμένα, προσπαθώντας να συνδράμουν και καλώντας αμέσως σε ιατρική βοήθεια.

Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις κατέφθασε εξειδικευμένο πλήρωμα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον 54χρονο σε κρίσιμη κατάσταση και προχώρησαν στην διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Δυστυχώς, κατά την άφιξή του στο νοσοκομέιο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θανάτου του.

Πρόκειται για το δεύτερο εργατικό δυστύχημα σε εργασιακό χώρο της συγκεκριμένης περιοχής μέσα σε διάστημα λίγων εικοσιτετραώρων.

Πηγή: cnn.gr