Ντεμπούτο στην Κηφισιά για τη Στεφανίδη

Η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε στην Ελλάδα και είναι έτοιμη για τον πρώτο της αγώνα μπροστά στο ελληνικό κοινό, το Σάββατο 23/5 στο «Kifisia Jump», στο Άλσος Κηφισιάς.

Η κορυφαία Ελληνίδα στο επί κοντώ και μητέρα εδώ και έναν χρόνο ενός αγοριού, θέλει να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις τον Αύγουστο, στο Μπέρμιγχαμ, και να διεκδικήσει μία ακόμη μεγάλη διάκριση.

«Είμαστε στην Ελλάδα από τις 17 του μήνα μετά το κουραστικό ταξίδι από τις ΗΠΑ. Έκανα ήδη την πρώτη μου προπόνηση στο ΟΑΚΑ και, παρά την κούραση, δοκίμασα τα νέα μου κοντάρια, τα οποία θα χρησιμοποιήσω και το καλοκαίρι στους αγώνες. Ο πρώτος μου αγώνας θα γίνει στην Κηφισιά, όπου ελπίζω ο καιρός να μη μας χαλάσει τα σχέδια. Ωστόσο, έχουμε ήδη αποφασίσει πως θα μπω με μικρότερα κοντάρια και μικρότερη φόρα», είπε αρχικά η Ολυμπιονίκης του 2016 στην επίσημη σελίδα του ΣΕΓΑΣ και συμπλήρωσε για τη γενικότερη αγωνιστική της κατάστασή:

«Είμαι αρκετά καλά και θεωρώ πως σε κανονικό στάδιο, και όχι σε υπερυψωμένο στίβο, μπορώ να κάνω 4,50 με 4,60 μέτρα. Σωματικά αισθάνομαι πολύ καλά και βλέπω σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Η ταχύτητά μου έχει ανέβει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και αυτό σημαίνει πως πρέπει να ανέβω και σε κοντάρια».

Η αθλήτρια στη συνέχεια θα αγωνιστεί στο Women Gala της Φιλοθέης στις 3/6: «Εκεί θα μπω με κανονική φόρα, καθώς ενδιάμεσα θα έχω κάνει περισσότερα άλματα στην προπόνηση και θα φτάσω στο επίπεδο που θέλω. Είμαι αρκετά αισιόδοξη για τη συνέχεια, με βάση όσα έχω κάνει μέχρι τώρα. Στόχος μου είναι κάθε μήνα να ανεβαίνω περίπου 10 εκατοστά και να φτάσω τον Αύγουστο να μπορώ να πηδάω πάνω από τα 4,70 μ., επίδοση που μπορεί να σε βάλει ακόμη και στο βάθρο».

Η Στεφανίδη, μετά τη Φιλοθέη, θα αγωνιστεί και στο μίτινγκ Fly in SKG SKY στη Θεσσαλονίκη στις 13 Ιουνίου, ενώ στο πλάνο της βρίσκονται και οι Βαλκανικοί Αγώνες του Βόλου.