Πέλικανς και Σπερς θα παίξουν σε Παρίσι και Μάντσεστερ το 2027

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς και οι Σαν Αντόνιο Σπερς θα δώσουν αγώνες της regular-season στο Accor Arena στο Παρίσι της Γαλλίας, την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2027, και στο Co-op Live στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος αγώνων της regular-season που διοργανώνει η λίγκα στην Ευρώπη.

Το NBA Paris Game 2027, που παρουσιάζεται από την Tissot, θα είναι ο 16ος αγώνας με συμμετοχή ομάδας του NBA στη Γαλλία από το 1991 και ο έκτος αγώνας της regular-season του πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στο Παρίσι. Το Manchester Game 2027 θα είναι ο 20ός αγώνας με συμμετοχή ομάδας του NBA στην Αγγλία από το 1993, ο δεύτερος αγώνας του πρωταθλήματος στο Μάντσεστερ και ο πρώτος αγώνας της regular-season στην πόλη.

«Η διεξαγωγή αγώνων στο Παρίσι και στο Μάντσεστερ αντανακλά τη δυναμική ανάπτυξη που παρατηρούμε στο μπάσκετ και στο NBA στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβαζόγλου. «Καθώς το ενδιαφέρον για το άθλημα συνεχίζει να αυξάνεται σε ολόκληρη την ήπειρο, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους Πέλικανς, τους Σπερς και τους συνεργάτες μας για να προσφέρουμε μοναδικές εμπειρίες στους οπαδούς, στους επίδοξους παίκτες και στις τοπικές κοινότητες».

«Η συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες στο Παρίσι και το Μάντσεστερ αποτελεί μια απίστευτη ευκαιρία για τον οργανισμό μας να εκπροσωπήσει με υπερηφάνεια τόσο τη διοίκηση των Πελικάνς όσο και την πόλη της Νέας Ορλεάνης σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε ο Τζο Ντουμάρς, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Καλαθοσφαιρικών Δραστηριοτήτων των Πέλικανς. «Αυτοί οι αγώνες προσφέρουν μια μοναδική πλατφόρμα για να παρουσιάσουμε την ομάδα μας, την κουλτούρα μας και την κοινότητά μας σε παγκόσμιο κοινό, ενώ παράλληλα χτίζουμε ουσιαστικές σχέσεις με οπαδούς, συνεργάτες και κοινότητες στο εξωτερικό. Είμαστε ευγνώμονες που συμμετέχουμε στις συνεχείς προσπάθειες της NBA για διεθνή ανάπτυξη και είμαστε ενθουσιασμένοι που συμβάλλουμε στην παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος και στη σύνδεση με τις νέες γενιές οπαδών του μπάσκετ».

«Είναι απίστευτη τιμή για εμάς να επιστρέφουμε στη Γαλλία και να παίζουμε τον πρώτο μας αγώνα στην Αγγλία, δεδομένης της θερμής υποδοχής που έχουμε δεχτεί από την κοινότητα και τους οπαδούς σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των Σπερς, Αρ Σι Μπούφορντ. «Η παρουσίαση μπάσκετ παγκόσμιας κλάσης, δράσεων με αντίκτυπο στην κοινότητα και συναρπαστικών ενεργειών για τους οπαδούς στην ευρωπαϊκή αγορά, σε συνεργασία με το πρωτάθλημα, συνάδει άμεσα με το όραμα της οργάνωσής μας να ενώνουμε το παγκόσμιο κοινό μας μέσω αξέχαστων εμπειριών και της κοινής αγάπης για τον αθλητισμό».

Οι Πέλικανς, που θα παίξουν τον τρίτο και τέταρτο αγώνα τους στην Ευρώπη και τον πρώτο τους στη Γαλλία και την Αγγλία, διαθέτουν αυτή τη στιγμή τον δύο φορές NBA All-Star Ζάιον Ουίλιαμσον, τον NBA All-Star του 2022 Ντεζούντε Μάρεϊ, καθώς και τους Castrol Rising Stars του 2026 Τζερεμάια Φίαρς και Ντέρικ Κουίν.

Οι Σπερς, που θα παίξουν τον 10ο και 11ο αγώνα τους στην Ευρώπη, τον έκτο στη Γαλλία και τον πρώτο στην Αγγλία, διαθέτουν αυτή τη στιγμή τον δύο φορές NBA All-Star και Kia NBA Defensive Player of the Year 2025-26 Βίκτορ Ουεμπανιάμα, τον δύο φορές NBA All-Star De’Aaron Fox, τον Στεφόν Καστλ, Kia NBA Rookie of the Year 2024-25, και τον Ντίλαν Χάρπερ, Castrol Rising Star 2026. Οι Σπερς προηγούνται επί του παρόντος των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 1-0 στη σειρά των τελικών της δυτικής Περιφέρειας (best-of-seven), με τον 2ο αγώνα να διεξάγεται απόψε στις 01:30 π.μ. BST στο Sky Sports Action στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 02:30 π.μ. CET στο Prime Video στη Γαλλία.

Εκτός από τους αγώνες, το NBA, οι Σπερς και οι Πέλικανς θα πραγματοποιήσουν προγράμματα κοινωνικής επίδρασης NBA Cares με έμφαση στην υγεία, την ευεξία και τη βιωσιμότητα, κλινικές μπάσκετ για νέους Jr. NBA/Jr. WNBA και Her Time to Play, προγράμματα ανάπτυξης προπονητών και διαιτητών, καθώς και διαδραστικές δραστηριότητες για τους οπαδούς που θα φέρουν την εμπειρία του NBA στους οπαδούς στο Παρίσι και το Μάντσεστερ.