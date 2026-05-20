Χρηματοδότηση 155.313 ευρώ από την ΕΟΕ σε οκτώ Ομοσπονδίες για ολυμπιακή προετοιμασία και αγορά εξοπλισμού

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει τις επιχορηγήσεις προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες για τη στήριξη της Ολυμπιακής προετοιμασίας αλλά και για την αγορά εξοπλισμού.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι εισηγήσεις του προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, Δημοσθένη Γυρούση, συνολικού ποσού 40.744 ευρώ. Αφορά τις εξής Ομοσπονδίες:

Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, 3.840 ευρώ για δράσεις έως τον Ιούλιο 2026.

Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, 29.660 ευρώ για δράσεις έως τον Ιούλιο 2026.

Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, 7.244 για δράσεις έως τον Ιούλιο 2026.

Επίσης εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Επιτροπής Εξοπλισμού της ΕΟΕ, η οποία αποτελείται από τον γενικό γραμματέα Στέφανο Χανδακά, τον Πέτρο Συναδινό και τον Δημοσθένη Γυρούση.

Συνολικά θα δοθούν 114.569 ευρώ για την αγορά εξοπλισμού ικανοποιώντας τα σχετικά αιτήματα των παρακάτω Ομοσπονδιών: