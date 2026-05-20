Βρετανικός ραδιοφωνικός σταθμός... πέθανε κατά λάθος τον Βασιλιά Κάρολο

Τεράστια αναστάτωση προκλήθηκε στη Βρετανία όταν ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε κατά λάθος ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός!

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Radio Caroline, με τους ακροατές να ακούν ξαφνικά διακοπή του κανονικού προγράμματος και ανακοίνωση που ανέφερε πως ο μονάρχης είχε φύγει από τη ζωή.

Αμέσως μετά μεταδόθηκε ο βρετανικός ύμνος «God Save the King», ενώ ο σταθμός έμεινε εκτός αέρα για περίπου 15 λεπτά.

Λίγη ώρα αργότερα, οι παρουσιαστές επέστρεψαν στη συχνότητα και απολογήθηκαν για όσα είχαν συμβεί.

Η διοίκηση του σταθμού απέδωσε το περιστατικό σε τεχνικό πρόβλημα που ενεργοποίησε κατά λάθος το ειδικό πρωτόκολλο που διαθέτουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης για την περίπτωση θανάτου μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Ο διευθυντής του σταθμού, Πίτερ Μουρ, εξήγησε τι συνέβη μέσα από ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα social media του σταθμού.

«Λόγω ενός σφάλματος υπολογιστή στο κεντρικό μας στούντιο, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το πρωτόκολλο ''Θάνατος Μονάρχη'', το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι βρετανικοί σταθμοί ελπίζοντας να μη χρειαστεί ποτέ να το χρησιμοποιήσουν, με αποτέλεσμα να μεταδοθεί λανθασμένα ότι η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς απεβίωσε το απόγευμα της Τρίτης (19 Μαΐου).»

Η συγγνώμη του σταθμού

Ο Πίτερ Μουρ ανέφερε ακόμη ότι η διακοπή του προγράμματος ακολούθησε αυτόματα τη διαδικασία που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, μέχρι να εντοπιστεί το λάθος.

«Στη συνέχεια ο Radio Caroline σταμάτησε τη μετάδοση, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, γεγονός που μας ειδοποίησε ώστε να επαναφέρουμε το πρόγραμμα και να ζητήσουμε συγγνώμη στον αέρα.

»Ο Radio Caroline είχε τη χαρά να μεταδώσει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας και πλέον του Βασιλιά και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά ακόμη χρόνια. «Ζητούμε συγγνώμη από την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά και από τους ακροατές μας για την αναστάτωση που προκλήθηκε».

Πηγή: cnn.gr