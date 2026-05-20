Από τον Προμηθέα στον Βίκο ο Ζουρνατσίδης

Στην οικογένεια του Βίκου Ιωαννίνων ανήκει από σήμερα ο Τέλης Ζουρνατσίδης, αναλαμβάνοντας τη θέση του τζένεραλ μάνατζερ.

Ο έμπειρος παράγοντας προέρχεται από την αντίστοιχη θέση που κατείχε στη φετινή σεζόν στον Προμηθέα, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει τιμ μάνατζερ στον ΠΑΟΚ για μια δεκαετία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας των Ιωαννίνων που κέρδισε την άνοδό της στην Stoiximan GBL:

«Η ΚΑΕ ΒΙΚΟΣ ΦALCONS Ιωαννίνων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τέλη Ζουρνατσίδη, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη General Manager στην ομάδα μας.

Ο Τέλης Ζουρνατσίδης γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1968 στην Κομοτηνή, όπου και πέρασε τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του. Έπαιξε μπάσκετ σε νεαρή ηλικία από το 1979 σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Αστέρας Καβάλας και ο ΟΦΗ, ενώ από πολύ μικρός ξεκίνησε παράλληλα την ενασχόλησή του με την προπονητική. Το 1987 ξεκίνησε η προπονητική του καριέρα στα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα παίδων Κρήτης, σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Από τότε εργάστηκε ως προπονητής με μεγάλη επιτυχία στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και του Απόλλωνα Καλαμαριάς, καθώς και στις ανδρικές ομάδες του Μαντουλίδη (με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα Γ' Εθνικής το 1998), της Ξάνθης (οδηγώντας την στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Γ' Εθνικής το 2000), του Απόλλωνα Καλαμαριάς (πανηγυρίζοντας 2 πρωταθλήματα ΕΚΑΣΘ το 2003 και το 2005 και ένα Κύπελλο ΕΚΑΣΘ το 2005) και του Αριστοτέλη Επανομής, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο ΕΚΑΣΘ το 2009. Επιπλέον, για 10 χρόνια παρέμεινε συνεργάτης του Θόδωρου Ροδόπουλου στο SALONICA BASKETBALL CAMP.

Από το 2009 ανέλαβε χρέη Team Manager στον ΠΑΟΚ, στον οποίο παρέμεινε για μια δεκαετία, ως το 2019.

Τη σεζόν 2025-26 υπήρξε General Manager στην ομάδα του Προμηθέα Βίκος Cola.

Ευχόμαστε στον Τέλη Ζουρνατσίδη να έχει καλή σταδιοδρομία με την ομάδα μας και τον καλωσορίζουμε στα Ιωάννινα και στη μπασκετική μας οικογένεια».