Ο Έντουαρντς θέλει οι Τίμπεργουλβς να κινηθούν για τον Ίρβινγκ

Ο Άντονι Έντουαρντς θέλει οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς να κινηθούν για την απόκτηση του Κάιρι Ίρβινγκ το καλοκαίρι.

Οι Ντάλας Μάβερικς μετά το trade του Λούκα Ντόντσιτς μπήκαν σε μία νέα εποχή, με τον Κούπερ Φλαγκ να είναι πλέον ο αστέρας της ομάδας. Μάλιστα, οι αλλαγές στον οργανισμό συνεχίζονται, με τον Τζέισον Κιντ να αποτελεί παρελθόν από την άκρη του πάγκου.

Το καλοκαίρι αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές και στο ρόστερ της ομάδας και ένας παίκτης που δεν αποκλείεται να αποχωρήσει είναι ο Κάιρι Ίρβινγκ.

Ο έμπειρος γκαρντ υπέστη ρήξη χιαστού πριν από περίπου έναν χρόνο και έτσι έχασε την υπόλοιπη σεζόν. Ωστόσο, αναμένεται να είναι έτοιμος για το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Και ο Άντονι Έντουαρντς θέλει να αγωνιστεί μαζί του.

Ο Μπράντον Ρόμπινσον έκανε γνωστό πως ο Έντουαρντς θέλει οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς να κινηθούν για την απόκτηση του 34χρονου και να δημιουργήσουν ένα τρομερό δίδυμο.

Θυμίζουμε πως οι «Λύκοι» έχουν συνδεθεί και με τον Τζα Μοράντ.