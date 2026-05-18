Θέλουν τον Τζα Μοράντ για να κάνουν δίδυμο με τον Άντονι Έντουαρντς οι Τίμπεργουλβς!

Oι Τίμπεργουλβς φαίνεται πως θέλουν να αλλάξουν πλήρως τον χάρτη του ΝΒΑ με την απόκτηση του Τζα Μοράντ!

Όπως αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Τζέιν Ουέινμπακ, η ομάδα της Μινεσότα θέλει να πλαισιώσει τον Άντονι Έντουαρντς με τον σούπερ σταρ των Γκρίζλις και να δημιουργήσει δίδυμο που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Μάλιστα στο τραπέζι έχουν ήδη πέσει τα ονόματα των Τζούλιους Ραντλ και Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο -μαζί με μελλοντικά ντραφτ- για να πείσουν την ομάδα του Μέμφις να πει το πολυπόθητο «ναι» στο trade.

Τα δημοσιεύματα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έκαναν λόγο για αποχώρηση του Τζα Μοράντ από τους Γκρίζλις, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να έχει χαλάσει οριστικά.