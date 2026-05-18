Ανώτερη η Παρτίζαν έκανε το 1-0 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Η Παρτίζαν ήταν ανώτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια του Game 1 των ημιτελικών της Αδριατικής Λίγκας, με την ομάδα του Χοάν Πεναρόγια να κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα με 100-94 κάνοντας το 1-0 στην σειρά, παρά τις τάσεις... αυτοκτονίας στο φινάλε.

Στην κατάμεστη Belgrade Arena η Παρτίζαν έκανε το 1-0 στο Game 1 των ημιτελικών της Αδριατικής Λίγκας. H oμάδα του Χουάν Πεναρόγια ήταν ανώτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, πήρε από το δεύτερο δεκάλεπτο διψήφιες διαφορές (+19, 78-59 στο 30'), ωστόσο χαλάρωσε στο τελευταίο δεκάλεπτο με τον Ερυθρό Αστέρα να ανεβάζει την ένταση του δίχως να φτάνει στην τελική ανατροπή (100-94 τελικό σκορ).

Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον ήταν ο κορυφαίος των νικητών με τον Αμερικανό γκαρντ να μετρά 20 πόντους και τον Στέρλινγκ Μπράουν να προσθέτει 16 πόντους. Καλή παρουσία από τον Κάρλικ Τζόουνς με 15 πόντους και 5 ασίστ, διψήφιος και ο Τζεκίρι (14π.)

Από την άλλη πλευρά ο Τζόρνταν Νουόρα έμοιαζε να παλεύει μόνος του σε ορισμένες περιπτώσεις (31π.), με τον Τζάρεντ Μπάτλερ να προσθέτει 18 πόντους με 4 ασίστ. Διψήφιος και ο Ιζούντου με 10 πόντους και 6 ριμπάουντ.