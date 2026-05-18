«Φαβορί για τον Τουμπέλις ο Ολυμπιακός»

Δημοσίευμα από το Ισραήλ παρουσιάζει τον Ολυμπιακό ως το φαβορί για την απόκτηση του Αζουόλας Τουμπέλις.

Το «Spor5» σε δημοσίευμά του αναφέρθηκε στην υπόθεση του Αζουόλας Τουμπέλις. Ο 24χρονος έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Euroleague και βρίσκεται και στην λίστα της Χάποελ Τελ Αβίβ. Ωστόσο, το δημοσίευμα τονίζει πως δεν είναι κοντά σε συμφωνία με τον παίκτη, καθώς το φαβορί για την απόκτησή του είναι ο Ολυμπιακός.

«Παρά την επιθυμία της Χάποελ να τον αποκτήσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport 5, φαβορί για την υπογραφή του θεωρείται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις μαζί του. Σε αυτή τη φάση, ο παίκτης δεν φαίνεται κοντά στη Χάποελ Τελ Αβίβ» αναφέρει το δημοσίευμα χαρακτηριστικά.

Ο Λιθουανός φόργουορντ φέτος σε 42 ματς στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 12,1 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 0,8 ασίστ, 0,5 κλεψίματα, 0,7 μπλοκ και 12,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 22:41 στο παρκέ.