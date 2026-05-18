Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει επισήμως το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε στα social media βίντεο που φαίνεται η ημερομηνία 26/5 σε ποδοσφαιρικές φανέλες και έπειτα το μήνυμα: «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, εξετάζεται να διεξαχθεί εκδήλωση στο Θησείο.

Το ethnos.gr, στη σημερινή του αποκαλυπτική στήλη x-ray έγραφε από νωρίς το πρωί πως ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος στις 26 ή τις 27 Μαΐου στο Θησείο. Εξ ου και τα σύντομα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναφορές στην πρόσφατη ατάκα του πως «τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά».

Στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας αφενός έθεσε για την παράταξή του τον στόχο της νίκης στην κάλπη, σημειώνοντας πως πρέπει να υπάρξει μια δύναμη που δεν θα ασκεί αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά θα τον κερδίσει στις επόμενες εκλογές όποτε κι αν αυτές γίνουν. Αφετέρου επισήμανε πως απαιτείται μια «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής», όπως ήταν άλλωστε και ο τίτλος της εκδήλωσης, και όχι μιας Αριστεράς που μόνο θα διαμαρτύρεται.

Ωστόσο, στη μισάωρη ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε να θέλει να επικεντρωθεί στην κριτική προς την κυβέρνηση, τη ΔΕΗ και τις τράπεζες, περιγράφοντας τα προβλήματα που προκαλούν οι ενέργειες και η πολιτική τους. Γνωστοποίησε έτσι τους στόχους στους οποίους θα «πυροβολεί» από εδώ και στο εξής, περιγράφοντας τα όποια προβλήματα και αφήνοντας τις όποιες προτάσεις για την επίλυσή τους για αργότερα.

