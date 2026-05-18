Νέα πτώση στο ranking για Τσιτσιπά - Ξέφυγε κι άλλο ο Σίνερ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε πρόωρα στη Ρώμη και αυτό είχε αποτέλεσμα να ξαναβγεί εκτός Top 80.

Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχασε επτά θέσεις και είναι τώρα στο Νο.82 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Στέφανος θα προσπαθήσει να βελτιώσει αυτή την εβδομάδα στη Γενεύη τη θέση του στο ranking και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο Roland Garros, όπου υπερασπίζεται την περσινή παρουσία του στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης, από την πλευρά του, που διεκδικεί από σήμερα μια θέση στο κυρίως ταμπλό του γαλλικού Grand Slam, ανέβηκε στο Νο.198 (+2) και σημείωσε ρεκόρ καριέρας.

Κατά τα άλλα, ο Γιάνικ Σίνερ αύξησε ακόμα περισσότερο τη διαφορά του από τον Κάρλος Αλκαράθ, ενώ career high σημείωσαν (μεταξύ άλλων) οι Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο.16), Λέρνερ Τιέν (Νο.20) και Ράφα Χόδαρ (Νο.29).

Στις γυναίκες, μια θέση έχασε η Μαρία Σάκκαρη (Νο.48), τρεις κέρδισε η Ελίνα Σβιτολίνα (No.7) και η Έλινα Ριμπάκινα πλησίασε την Αρίνα Σαμπαλένκα, «βλέποντας» σοβαρά την άνοδό της στην κορυφή του κόσμου.