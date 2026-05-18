«Δεν θα κρατήσουν τον Βαλαντσιούνας οι Νάγκετς»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ντένβερ Νάγκετς, είτε μέσω trade είτε μέσω waive.

Οι Ντένβερ Νάγκετς δεν αναμένεται να κάνουν… ολικό lifting στο ρόστερ τους, ωστόσο θα προχωρήσουν σε μερικές αλλαγές το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το «Denver Post», ο Γιόνας Βαλαντσιούνας δεν αναμένεται να επιστρέψει για τη νέα σεζόν. Το συμβόλαιο του έμπειρου σέντερ φτάνει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, αλλά εγγυημένα είναι μόνο τα δύο μέχρι τις 8 Ιουλίου.

Έτσι, ο οργανισμός αναμένεται να τον κάνει trade σε κάποια ομάδα που είναι διατεθειμένει να πάρει το συμβόλαιό του ή να τον κάνει waive πριν γίνει fully guaranteed και να γλιτώσει έτσι 8 εκατομμύρια δολάρια.