Ματς παρωδία: Η Χάποελ έμεινε με… έναν παίκτη απέναντι στην Μπνέι Ερτζλίγια!

Στο παιχνίδι με την Μπνέι Ερτζλίγια η Χάποελ Τελ Αβίβ κατέβηκε με πέντε παίκτες και έμεινε με… έναν λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου.

Απίστευτα πράγματα στο ισραηλινό πρωτάθλημα! Η Χάποελ Τελ Αβίβ κατέβηκε στον αγώνα με την Μπνέι Ερτζλίγια με πέντε παίκτες λόγω της απεργίας του σωματίου παικτών και τελικά έμεινε με… έναν.

Οι Βασίλιε Μίσιτς και Λέβι Ράντολφ ήταν οι δύο πρώτοι που αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ και αποχώρησαν εν μέσω χειροκροτημάτων των οπαδών. Στην συνέχεια, και ο Ις Ουεϊνράιτ αποβλήθηκε και τελευταίος ήταν ο Τάι Οντιάσε με 3:14 να απομένουν για το ημίχρονο.

Έτσι, ο αγώνας ολοκληρώθηκε αφού η Χάποελ έμεινε μόνο με τον Τζόναθαν Μότλεϊ, με το σκορ σε εκείνο το σημείο να είναι στο 70-59 υπέρ της Μπνέι Ερτζλίγια.