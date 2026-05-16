Μπουλς: Πιθανό να κινηθούν για τον Κέσλερ

Οι Σικάγο Μπουλς έχουν στην λίστα τους τον Ουόκερ Κέσλερ και είναι πιθανό να κινηθούν για την απόκτησή του.

Οι ομάδες του ΝΒΑ σχεδιάζουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν και ένα όνομα που έχει τραβήξει βλέμματα πάνω του είναι αυτό του Ουόκερ Κέσλερ.

Ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ βρίσκεται στη λίστα των Λος Άντζελες Λέικερς εδώ και καιρό, αλλά αν δεν ντυθεί στα χρυσά και μωβ, ενδέχεται να ντυθεί στα κόκκινα.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με το «Heavy» οι Σικάγο Μπουλς είναι αρκετά πιθανό να κινηθούν για την απόκτησή του. Το προηγούμενο front office των «Ταύρων» σκεφτόταν το να προχωρήσει σε πρόταση για τον 24χρονο.

Τώρα μένει να φανεί αν θα υπάρχει η ίδια θέληση στην διοίκηση μετά τις αλλαγές που γίνονται στους Μπουλς.