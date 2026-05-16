Τουρνάς στο συνέδριο ΝΔ: «Η χώρα αποτελεί σήμερα πρότυπο ανάκαμψης, προόδου και σταθερότητας»

Ο υπουργός Κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μίλησε μεταξύ άλλων για την μετατροπή της Πολιτικής Προστασίας σε έναν σύγχρονο εθνικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο της ΝΔ, ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε στην απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Σεπτέμβριο του 2021, για τη δημιουργία ενός αυτοτελούς υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με, όπως είπε, «σαφείς αρμοδιότητες, επιχειρησιακή δομή και δυνατότητα συντονισμού όλων των συναρμόδιων φορέων».

«Η ασφάλεια της χώρας δεν αφορά μόνο την άμυνα»

« Από τότε μέχρι σήμερα, η Πολιτική Προστασία της Χώρας έχει μετατραπεί σε έναν σύγχρονο εθνικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων. Με άλματα στην οργάνωση, στις υποδομές, στα μέσα, στην χρηματοδότηση, στο συντονισμό και στη θεσμική κατοχύρωση», σημείωσε ο κ. Τουρνάς.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του ο κ. Τουρνάς επισήμανε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο 16ο Συνέδριο της παράταξής μας,

Της παράταξης που ταυτίστηκε με τη μεταπολίτευση και τη Δημοκρατία.

Που ενέταξε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή ένωση ως ισότιμο εταίρο.

Που ανέδειξε ισχυρές και σταθερές κυβερνήσεις, που εργάστηκαν για την πρόοδο και την ευημερία.

Με αποκορύφωμα την σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, και από κακό παράδειγμα το 2019, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα ευρωπαϊκά δρώμενα και αποτελεί σήμερα πρότυπο ανάκαμψης, προόδου και σταθερότητας».

Όπως τόνισε ο υπουργός η ασφάλεια της χώρας δεν αφορά μόνο την άμυνα και την αστυνόμευση αλλά «και την ικανότητα του κράτους, να προστατεύει τους πολίτες, απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης».

«Αφορά την πρόληψη, την ανθεκτικότητα, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση του Μηχανισμού», υπογράμμισε ο κ. Τουρνάς.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι η μάχη, απέναντι στην κλιματική Κρίση είναι εύκολη»

Παράλληλα ο υπουργός αναφέρθηκε στην αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, την αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και την αναβάθμιση του Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν ψηφιστεί ενώ τόνισε ότι προχώρησαν στην εφαρμογή ενός δόγματος επιχειρήσεων που «προβλέπει την επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση, την κινητοποίηση των δυνάμεων και την άμεση επέμβαση για καταστολή του συμβάντος σε πρώτο χρόνο».

Σύμφωνα με τον υπουργό, βασικός στόχος του υπουργείου ήταν η πρόληψη και η βελτίωση της ανθεκτικότητας, ένας τομέας που, όπως είπε, «είχε εγκαταλειφθεί επί δεκαετίες».

Στη συνέχεια μίλησε για τις δράσεις πρόληψης που υλοποιούνται, την σημασία των καθαρισμών των οικοπέδων ενώ αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μιλώντας για το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» έκανε λόγο για «το μεγαλύτερο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας», αξίας άνω των 2 δισ ευρώ, και πρόσθεσε ότι έχοντας το ως βασικό τους εργαλείο, προχωρούν στον εξοπλισμό του Μηχανισμού «με τα κατάλληλα μέσα που αναβαθμίζουν συνολικά την επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητά του».

«Οι συνθήκες γίνονται κάθε χρόνο δυσκολότερες»

Καταλήγοντας ο κ. Τουρνάς σημείωσε: «Δεν ισχυριζόμαστε ότι η μάχη, απέναντι στην κλιματική Κρίση είναι εύκολη. Οι συνθήκες γίνονται κάθε χρόνο δυσκολότερες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πιο συχνά, πιο έντονα και πιο απρόβλεπτα. Γι' αυτό και η απάντηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική.

Απαιτεί σχέδιο, επένδυση, συντονισμό και διαρκή ετοιμότητα. Γιατί η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στις επόμενες γενιές».

Πηγή: cnn.gr