MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πανελλήνιο ρεκόρ για τη Ντρισμπιώτη στον ημιμαραθώνιο βάδην στην Πορτογαλία

Στίβος
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ξεκίνησε ιδανικά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2026, καθώς στην πρώτη της συμμετοχή στον ημιμαραθώνιο βάδην πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε στο διεθνές μίτινγκ του Ρίο Μαϊόρ στην Πορτογαλία, όπου τερμάτισε στην τρίτη θέση με χρόνο 1:36:32.

Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ της Χριστίνας Παπαδοπούλου, η οποία είχε καταγράψει 1:37:34 τον Μάρτιο στη Σμύρνη.

Την πρώτη θέση στον αγώνα κατέκτησε η Αλένα Γκονζάλεζ από το Μεξικό με χρόνο 1:32:14, ενώ δεύτερη ήταν η συμπατριώτισσά της Κάρλα Σεράνο με 1:35:21.

Η έμπειρη βαδίστρια έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στον ημιμαραθώνιο βάδην χάρη στην επίδοση 1:29:16 που είχε σημειώσει το 2025, ενώ διαθέτει και wild card για τον μαραθώνιο βάδην ως κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου από το 2022 στο Μόναχο.

Πανελλήνιο ρεκόρ για τη Ντρισμπιώτη στον ημιμαραθώνιο βάδην στην Πορτογαλία