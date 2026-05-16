Πανελλήνιο ρεκόρ για τη Ντρισμπιώτη στον ημιμαραθώνιο βάδην στην Πορτογαλία

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ξεκίνησε ιδανικά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2026, καθώς στην πρώτη της συμμετοχή στον ημιμαραθώνιο βάδην πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε στο διεθνές μίτινγκ του Ρίο Μαϊόρ στην Πορτογαλία, όπου τερμάτισε στην τρίτη θέση με χρόνο 1:36:32.

Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ της Χριστίνας Παπαδοπούλου, η οποία είχε καταγράψει 1:37:34 τον Μάρτιο στη Σμύρνη.

Την πρώτη θέση στον αγώνα κατέκτησε η Αλένα Γκονζάλεζ από το Μεξικό με χρόνο 1:32:14, ενώ δεύτερη ήταν η συμπατριώτισσά της Κάρλα Σεράνο με 1:35:21.

Η έμπειρη βαδίστρια έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στον ημιμαραθώνιο βάδην χάρη στην επίδοση 1:29:16 που είχε σημειώσει το 2025, ενώ διαθέτει και wild card για τον μαραθώνιο βάδην ως κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου από το 2022 στο Μόναχο.