Άνετο 1-0 για την Αρμάνι Μιλάνο: Πήρε τη νίκη απέναντι στην Ρετζιάνα στα Playoffs

H Aρμάνι Μιλάνο πήρε εντός έδρας τη νίκη με 96-84 στην πρεμιέρα των playoffs του ιταλικού πρωταθλήματος απέναντι στην Ρετζιάνα, και έκανε το 1-0 στην σειρά.

Η Αρμάνι έκανε το 1-0 στα playoffs του ιταλικού πρωταθλήματος, επικρατώντας εύκολα της Ρετζιάνα με . Οι γηπεδούχοι ήταν εξαιρετικοί στο πρώτο μέρος και προηγήθηκαν με 23-12 στο πρώτο δεκάλεπτο, και στο δεύτερο εκτόξευσε την διαφορά στο 57-40, που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Στη τρίτη περίοδο πήρε ξανά αέρα +20 (64-44) η Αρμάνι, με την Ρετζιάνα να ρίχνει την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (73-64) στο τέλος του δεκαλέπτου. Στην τέταρτη περίοδο, η ομάδα του Ποέτα ανέβασε ξανά ταχύτητα και ξέφυγε στο +17 (85-67), οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στους 9 (89-80), όμως η Αρμάνι πήρε τη νίκη με 96-84.

Για την Αρμάνι ξεχώρισαν οι Σέιβον Σιλντς με 19 πόντους, Μάρκο Γκούντουριτς με 12 πόντους, 6 ασίστ και Ζακ ΛεΝτέι με 13 πόντους.

Για την Ρετζιάνα πρωταγωνιστές ήταν οι Τζέιλεν Μπάρφορντ με 21 πόντους, Τρόι Κοπέν με 20 πόντους, και Χάιμε Ετσενίκε που πέτυχε 13 πόντους.

Tα δεκάλεπτα: 31-16, 57-40, 75-64, 96-84