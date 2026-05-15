Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην ελληνική πραγματικότητα κι επικράτησε εύκολα της Μυκόνου Betsson με 99-75, με ροτέισον και κορυφαίο τον Μήτογλου για το 1-0.

Επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα για το «τριφύλλι», που μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague μπήκε στα πλέι οφ της Stoiximan Greek Basketball League, τον μοναδικό στόχο που τους έχει απομείνει τη φετινή σεζόν.

Οι «πράσινοι» δεν είχε τους Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ, με τον Κώστα Σλούκα να είναι φυσικά εκτός, με τον Εργκίν Αταμάν να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής, να χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του και τον Παναθηναϊκό να φτάνει εύκολα στο 1-0. Επόμενο παιχνίδι την Κυριακή (17/5, 15:15) στη Μύκονο.

Σε πολύ καλή μέρα στην επίθεση το «τριφύλλι» με 29 ασίστ για μόλις 7 λάθη, με τους «πράσινους« να είναι εξαιρετικοί στην άμυνα με 12 κλεψίματα. Στο 41% (12/29) τα τρίποντα, με τη Μύκονο Betsson να κερδίζει τη «μάχη» των ριμπάουντ με 38-31.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 24 πόντους (7/10 διπ.), με τους Βασίλη Τολιόπουλο (3/5 τριπ. 2/4 διπ., 5 ασ.) και Μάριους Γκριγκόνις (4/5 τριπ., 4 ασ.) να έχουν από 15. Στους 11 ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Από την πλευρά της Μυκόνου Betsson, πρωταγωνιστής ήταν ο Τζάστιν Μπριγκς με 19 πόντους (9/16 διπ., 12 ριμπ.), με τον Ταϊρί Άπλμπι να προσθέτει άλλους 16. Στους 15 ο Ντέβιν Κάναντι (3/5 τριπ.) και στους 11 ο Μάιλς Χέσον.

Με τρομερό Τολιόπουλο εξαφανίστηκε από την αρχή ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αρχική πεντάδα με 3 Έλληνες (Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο και Μήτογλου), με τον «Τολιό» να ξεκινάει on fire, να έχει 3/3 τρίποντα και με τους 11 πόντους του -συν 2 του Μήτογλου- το «τριφύλλι» να προηγείται με 13-0 στο 4'. Το πρώτο καλάθι της Μυκόνου ήρθε δια χειρός Άπλμπι μετά από 3:41 λεπτά για το 13-3, με τους «πράσινους» να μετρούν ήδη 4 κλεψίματα στην αναμέτρηση. Οι Έλληνες στο 6' έγιναν 4 με την είσοδο στο glass floor του Καλαϊτζάκη στη θέση του Γκραντ, με τον Μήτογλου με 2/2 βολές να φτάνει τους 8 πόντους και να κάνει το 19-7. Η ομάδα του Αταμάν είχε βρει ρυθμό από νωρίς και ο ασταμάτητος Τολιόπουλος (13π.) στο 8' έγραψε το 25-7, με τον Παναθηναϊκό με σερί 6-0 να πηγαίνει για πρώτη φορά στο +18. Ο Σορτς στο 9' διαμόρφωσε το 27-7, με τον Αμερικανό να δίνει ασίστ στον Καλαϊτζάκη για το 29-7 στο 10' και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 31-9.

Με Γκριγκόνις και Μήτογλου τελείωσε το ματς στο ημίχρονο το «τριφύλλι»

Ο Αταμάν είχε αποφασίσει από νωρίς να κάνει ροτέισον και να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους, αλλά κι ανάσες σε όσους τράβηξαν το κουπί με τη Βαλένθια, με το «τριφύλλι» να μην χάνει τον ρυθμό του όμως και με τρίποντο του Γκριγκόνις να προηγείται με 37-15, πριν ο Ρογκαβόπουλος με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό διαμορφώσει το 42-17, στη μεγαλύτερη μέχρι τότε διαφορά στην αναμέτρηση. O Γκριγκόνις στο 16' με τρίποντο έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +28 (49-21), με τον Σαμοντούροβ στο 18' να διαμορφώνει το 54-24. Οι «πράσινοι» ήταν εξαιρετική στην άμυνα, είχαν ήδη 10 κλεψίματα, με το τελευταίο εξ αυτών να γράφει το 56-28 στο 20', με το τρίποντο του Άπλμπι να μειώνει σε 56-31 στο ημίχρονο.

Σταθερά σε υψηλό τέμπο ο Παναθηναϊκός, πρόβλημα με Καλαϊτζάκη

Mε το ίδιο μοτίβο κινήθηκε και η εκκίνηση της τρίτης περιόδου στο ματς, με τον Μήτογλου (14π.) να γράφει το 60-33, με τη Μύκονο όμως στη συνέχεια να κάνει ένα μικρό ξέσπασμα και σερί 8-0 να μειώνει σε 60-41 (στο 23'), ρίχνοντας τη διαφορά κάτω από τους 20 πόντους μετά από ώρα. Μήτογλου (16π.) και Τολιόπουλος (15π.) απάντησαν άμεσα για το 64-41 στο 24', με τον Ρογκαβόπουλο με τρίποντο στο 25' να πηγαίνει τη διαφορά και πάλι στους 28 (69-41), με τον Μήτογλου στο 24' με 2/2 βολές να διαμορφώνει το 71-41. Κάπου εκεί ήρθε το απρόοπτο για το «τριφύλλι» με τον Καλαϊτζάκη, που προσγειώθηκε άτσαλα στο glass floor και αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλο, με τους «πράσινους» να μην ρίχνουν ρυθμό και με κάρφωμα του Λεσόρ στο 29' να κάνουν το 80-49, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 82-53.

Τυπική διαδικασία κι εύκολο 1-0 για το «τριφύλλι»

Φυσικά και τα πάντα είχαν κριθεί, με την τελευταία περίοδο να είναι τυπική διαδικασία, με τον Αταμάν να συνεχίζει το ροτέισον και να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο στο 33' έκανε το 85-57, με το παιχνίδι να έχει αποκτήσει πλέον και θέαμα, αλλά και παραπάνω ελευθερία, με τον Λεσόρ να σουτάρει τρίποντο και τη Μύκονο στο 34' να μειώνει σε 85-61. Ο Μήτογλου (22π.) στο 35' διαμόρφωσε το 87-61, με τους «πράσινους» να πέφτουν στο glass floor για να διεκδικήσουν κατοχή ακόμα και στο +26, με τον Σαμοντούροβ στο 36' να γράφει με τρίποντο το 90-61. Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε εύκολα το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan Greek Basketball League με το τελικό 99-75.

Τα δεκάλεπτα: 31-9, 56-31, 82-53, 99-75

