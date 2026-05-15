Πανόραμα GBL: Έκανε το 1-0 ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR απέναντι στη Μύκονο

O Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 απέναντι στην Μύκονο, επικρατώντας με 99-75 στο πρώτο παιχνίδι των playoffs. Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν θα ταξιδέψει στη Μύκονο την Κυριακή (17/05, 15:15) για το Game2 με στόχο να τελειώσει τη δουλειά, ενώ η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου θα παλέψει για την ισοφάριση.
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη στα ημιτελικά, καθώς απέκλεισε το Περιστέρι με 2-0.
Το πανόραμα των playoffs
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - 8. ΚΟΛΟΣΣΟΣ 1-0
Ολυμπιακός - Κολοσσός 117-76
Κολοσσός - Ολυμπιακός (16/5, 16:15)
Ολυμπιακός - Κολοσσός* (28/5, 18:00)
2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - 7. ΜΥΚΟΝΟΣ 1-0
Παναθηναϊκός - Μύκονος 99-75
Μύκονος - Παναθηναϊκός (17/5, 15:15)
Παναθηναϊκός - Μύκονος* (28/5, 20:10)
3. ΠΑΟΚ - 6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2-0
ΠΑΟΚ - Περιστέρι 91-79
Περιστέρι - ΠΑΟΚ 72-77
4. ΑΕΚ - 5. ΑΡΗΣ 1-0
ΑΕΚ - Άρης 87-81
Άρης - ΑΕΚ (17/5, 17:30)
ΑΕΚ - Άρης* (25/5, 19:00)
*Αν χρειαστούν οι τρίτοι προημιτελικοί στις σειρές
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Ολυμπιακός/Κολοσσός - ΑΕΚ/Άρης
Παναθηναϊκός/Μύκονος - ΠΑΟΚ
ΤΕΛΙΚΟΙ