Πανόραμα GBL: Έκανε το 1-0 ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR απέναντι στη Μύκονο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 99-75 της Μυκόνου στο πρώτο παιχνίδι των playoffs και πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League.

O Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 απέναντι στην Μύκονο, επικρατώντας με 99-75 στο πρώτο παιχνίδι των playoffs. Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν θα ταξιδέψει στη Μύκονο την Κυριακή (17/05, 15:15) για το Game2 με στόχο να τελειώσει τη δουλειά, ενώ η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου θα παλέψει για την ισοφάριση.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη στα ημιτελικά, καθώς απέκλεισε το Περιστέρι με 2-0.

Το πανόραμα των playoffs

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - 8. ΚΟΛΟΣΣΟΣ 1-0

Ολυμπιακός - Κολοσσός 117-76

Κολοσσός - Ολυμπιακός (16/5, 16:15)

Ολυμπιακός - Κολοσσός* (28/5, 18:00)

2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - 7. ΜΥΚΟΝΟΣ 1-0

Παναθηναϊκός - Μύκονος 99-75

Μύκονος - Παναθηναϊκός (17/5, 15:15)

Παναθηναϊκός - Μύκονος* (28/5, 20:10)

3. ΠΑΟΚ - 6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2-0

ΠΑΟΚ - Περιστέρι 91-79

Περιστέρι - ΠΑΟΚ 72-77

4. ΑΕΚ - 5. ΑΡΗΣ 1-0

ΑΕΚ - Άρης 87-81

Άρης - ΑΕΚ (17/5, 17:30)

ΑΕΚ - Άρης* (25/5, 19:00)

*Αν χρειαστούν οι τρίτοι προημιτελικοί στις σειρές

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Ολυμπιακός/Κολοσσός - ΑΕΚ/Άρης

Παναθηναϊκός/Μύκονος - ΠΑΟΚ

ΤΕΛΙΚΟΙ