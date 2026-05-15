Αταμάν: «Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε, οι πιο πετυχημένες ομάδες της τριετίας στην Ευρώπη»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τη νίκη απέναντι στη Μύκονο Betsson, τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, αλλά και την μέχρι στιγμής πορεία του στον Παναθηναϊκό Aktor.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Είμαι ικανοποιημένος. Δεν ήταν εύκολο μετά την μεγάλη απογοήτευση του αποκλεισμού από το Final Four. Μέσα σε 48 ώρες οι παίκτες ήταν έτοιμοι. Παίξαμε σοβαρά, είναι τα πλέι οφ, κάναμε το 1-0. Θα παίξουμε τώρα και την Κυριακή.

Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Χάσαμε το πέμπτο ματς, ενώ ήμασταν στο 2-0. Αποκλειστήκαμε στο 3-2. Υπάρχει απογοήτευση και για εμάς και για τον κόσμο μας. Αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτά συμβαίνουν. Σέβομαι τη Βαλένθια, τερμάτισε 2η και είχε χάσει μόνο τρία ματς στην έδρα μας. Πήραμε δυο νίκες, αλλά μετά ηττηθήκαμε στην έδρα μας. Η Βαλένθια άξιζε να παίξει στο Final Four. Στον αθλητισμό υπάρχουν αποτυχημένες σεζόν, όπως για εμάς φέτος.

Όμως, την τελευταία τριετία, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε είναι οι πιο πετυχημένοι στην Ευρώπη. Με μία Ευρωλίγκα, με ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα. Αν υπάρχει άλλη τόσο πετυχημένη ομάδα, πείτε μου. Μόνο η Φενέρμπαχτσε. Μας στεναχωρεί παραπάνω γιατί το Final Four θα γίνει στην έδρα μας. Ωστόσο, αυτή είναι η ζωή».