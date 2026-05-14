Μήνυμα ενότητας από Λεσόρ: Ανέβασε κόσμο, ομάδα και έκρυψε τη φωτό ενός «πράσινου»!

Ο Ματίας Λεσόρ προχώρησε σε μια ανάρτηση με Παναθηναϊκό, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και… κρύβοντας παράλληλα από μια φωτογραφία τον Ρισόν Χολμς.

Ο Γάλλος διεθνής σέντερ «ανέβασε» τρία Instagram story με φωτογραφίες το σήμα του Παναθηναϊκού, το κατάμεστο "T-Center" και μια ομαδική φωτογραφία, που συνοδεύεται από ένα τραγούδι.

Στο τραγούδι ακούγονται μεταξύ άλλων οι στίχοι «Συνέχισε, συνέχισε, είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε», με τον Λεσόρ να θέλει να δείξει πως άπαντες στην ομάδα πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι και συσπειρωμένοι για τον τελευταίο στόχο της χρονιάς: το πρωτάθλημα.

Παράλληλα, στην τρίτη φωτογραφία που είναι ομαδική, ο Λεσόρ κρύβει με μια πράσινη καρδιά το πρόσωπο του Ρισόν Χολμς, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την ομάδα, όμως χθες μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια ανήρτησε εικονίδια με πρόσωπα να γελάνε, κάτι που ενόχλησε την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Στην ίδια φωτογραφία ο Λεσόρ άφησε κανονικά το πρόσωπο του Όμερ Γιούρτσεβεν, ο οποίος επίσης έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα μεσούσης της σεζόν.

