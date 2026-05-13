TMZ: «Από υπερβολική δόση ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται το NBA, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του σέντερ των Μέμφις Γκρίζλις, Μπράντον Κλαρκ με την έρευνα να δείχνει υπερβολική δόση ναρκωτικών!

Όπως αναφέρει το αμερικανικό Μέσο TMZ, ο θάνατος του 29χρονου σέντερ διερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση, με τις αρχές να βρίσκουν σύνεργα ναρκωτικών μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ο παίκτης των Μέμφις Γκρίζλις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε σε μια ιατρική κλήση έκτακτης ανάγκης γύρω στις 17:00 τη Δευτέρα και όταν οι παραϊατρικοί έφτασαν στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ.

Όπως αναφέρουν πάντως τα αμερικανικά media, η νεκροψία που θα πραγματοποιηθεί θα καθορίσει την αιτία και τον τρόπο θανάτου του 29χρονου καλαθοσφαιριστή και θα λυθούν όλες οι απορίες για τον θάνατό του.