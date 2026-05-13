TMZ: «Από υπερβολική δόση ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ»

Όπως αναφέρει το αμερικανικό Μέσο TMZ, ο θάνατος του 29χρονου σέντερ διερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση, με τις αρχές να βρίσκουν σύνεργα ναρκωτικών μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ο παίκτης των Μέμφις Γκρίζλις.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε σε μια ιατρική κλήση έκτακτης ανάγκης γύρω στις 17:00 τη Δευτέρα και όταν οι παραϊατρικοί έφτασαν στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ.
Όπως αναφέρουν πάντως τα αμερικανικά media, η νεκροψία που θα πραγματοποιηθεί θα καθορίσει την αιτία και τον τρόπο θανάτου του 29χρονου καλαθοσφαιριστή και θα λυθούν όλες οι απορίες για τον θάνατό του.