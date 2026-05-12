Βοήθησέ τον, να πάει εκεί που (του) αξίζει!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για την αυριανή πολύ σημαντική βραδιά του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια η οποία πρέπει να έχει την καλύτερη εκδοχή του κόουτς Αταμάν, αλλιώς...

Ο Εργκίν Αταμάν είναι, αναμφισβήτητα, πολύ ευφυής και απόλυτα επιτυχημένος στη δουλειά του. Οι τίτλοι του -τρεις Ευρωλίγκες με δύο διαφορετικές ομάδες από το 2021 έως σήμερα- "μιλούν" περισσότερο απ΄ οτιδήποτε άλλο.

Είναι ο άνθρωπος που ως προπονητής ηγήθηκε του Παναθηναϊκού στην κατάκτηση του 7ου αστεριού, αφού πρώτα τον επανέφερε σε F4 έπειτα από 12 χρόνια.

Ταυτόχρονα όμως είναι εκείνος ο οποίος φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός των 40 εκατ. ευρώ μπάτζετ έχει παίξει φέτος το χειρότερο μπάσκετ (σχέση κόστους - εικόνας) από όλες τις ομάδες κορυφής και κινδυνεύει άμεσα να μείνει εκτός του "δικού του" F4, το οποίο θα διεξαχθεί σε λίγες ημέρες στο T-CENTER.

Η φετινή σεζόν συνοδεύεται από έντονη -και απόλυτα δικαιολογημένη- κριτική για τα πεπραγμένα του προπονητή του Παναθηναϊκού, αλλά ταυτόχρονα και από στήριξη του γηπεδικού κοινού την οποία σπάνια βιώνει άνθρωπος. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αναγνωρίζουν στον Αταμάν την μεγάλη συμβολή του στην κατάκτηση της 7ης Ευρωλίγκας και διαρκώς ανανεώνουν την εμπιστοσύνη τους αφήνοντας στην άκρη όλα όσα (δικαίως) τους πληγώνουν.

Όμως αύριο είναι D-DAY. Για να υπάρξει ΕΠΟΜΕΝΗ ημέρα για τον Παναθηναϊκό στη φετινή Ευρωλίγκα ΠΡΕΠΕΙ να νικήσει στη Βαλένθια, να κάνει το 3-2 στη σειρά και να προκριθεί στο F4. Οτιδήποτε άλλο θα αποτελέσει ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ. Αν η ομάδα που έχει δαπανήσει τα περισσότερα χρήματα φέτος μείνει έξω από το F4 που διοργανώνεται στο σπίτι της θα δεχθεί τρομερό χτύπημα στο γόητρό της. Και θα μνημονεύεται τα επόμενα χρόνια.

Προφανώς ο Εργκίν Αταμάν δεν θα ήθελε επ' ουδενί να συνδέσει το όνομά του με τέτοιο κρότο, με τέτοια αποτυχία. Το γνωρίζει πολύ καλά. Είναι πανέξυπνος, τρομερά εγωιστής και το τελευταίο που θα ήθελε να συμβεί είναι να πληγωθεί με αυτό τον τρόπο η περηφάνια του. Οπως γνωρίζει και τις δικές του μεγάλες ευθύνες για όλα τούτα, άσχετα αν είναι πολύ δύσκολο να τις παραδεχθεί.

Το καλό για τον Παναθηναϊκό θα ήταν να μη... χρειαστεί ο Αταμάν να τις παραδεχθεί. Να κερδίσει αύριο, να επιστρέψει στην Αθήνα και να συνεχίσει να δείχνει στον κόσμο το λάβαρο με το 7ο τρόπαιο φωνάζοντας "Continue to write".

Πως μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο; Αρκεί ο Αταμάν να θυμηθεί... τον Αταμάν! Και να βοηθήσει τον εαυτό του και την ομάδα του όπως έπραξε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Δεν βρήκα ούτε εγώ ούτε εσείς τον τρόπο να "κατέβει" η Βαλένθια στους 67 πόντους, ο Αταμάν τον βρήκε. Το πλάνο με τις αλλαγές στην άμυνα που δούλεψε άψογα, κατέβασε τον τρελό ρυθμό των Ισπανών, έπαιξε "μπασκετικό ξύλο", έλεγξε τα ριμπάουντ και απαγόρευσε το πλήθος δεύτερων επιθέσεων. Ολα αυτά ο Αταμάν τα σχεδίασε και οι παίκτες του τα υλοποίησαν κάνοντας το 0-1 και εν συνεχεία το 0-2.

Άρα η τεχνογνωσία υπάρχει. Ο προσομοιωτής είναι το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Εκεί που ο Αταμάν νίκησε τον Μαρτίνεθ. Οπως επίσης υπάρχει και το αντίθετο, καθώς το παράδειγμα προς αποφυγή που ήταν το 3ο παιχνίδι. Είναι να απορείς γιατί ο Τούρκος προπονητής άφησε στα αποδυτήρια όσα του έδωσαν τις νίκες και επέστρεψε στα... στραβά. Εκεί που ο Παναθηναϊκός άλλαξε τον τρόπο στην άμυνά του, ο Μαρτίνεθ του κλείδωσε τον Ναν και χάθηκε η ευκαιρία να γίνει το 3-0. Παιχνίδι στο οποίο ο Επτάστερος εμφανίστηκε παντελώς απροετοίμαστος πνευματικά και αγωνιστικά και φυσικά το πλήρωσε.

Με δυο λόγια ο Εργκίν Αταμάν δεν ψάχνει κάποια έμπνευση από τον ουρανό ούτε κάτι απίθανο που δεν γίνεται. Η μεθοδολογία βγαίνει από τη δική του κανονικότητα στη σειρά. Ο τρόπος υπάρχει, τον είδαμε στο γήπεδο από τον Παναθηναϊκό και τον Τούρκο προπονητή. Απομένει να τον ξαναδούμε. Ας μείνουν τα "χετζ άουτ" εκτός παρκέ!

Και κάτι τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό. Το τριφύλλι δεν πρέπει να επιτρέψει σε κανένα διαιτητή από την τριάδα να "παίξει" με το μυαλό του. Πρωτίστως δεν πρέπει να το επιτρέψει ο ίδιος ο Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη αύριο στον πάγκο του τον πιο προσηλωμένο στο παιχνίδι προπονητή του. Έχει ανάγκη να πάρει από εκείνον το 100% της τεράστιας εμπειρίας του. Χρειάζεται καθαρό μυαλό στην καθοδήγηση, όχι στο πρώτο ανάποδο σφύριγμα να έρθει έκρηξη.

Δεν είναι αργά. Υπάρχουν ακόμη 40 λεπτά μάχης. Εστω και τώρα λοιπόν, ο Εργκίν Αταμάν πρέπει να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πάει εκεί που μπορεί και αξίζει να βρίσκεται: στο F4.

Αν το καταφέρει, όσα άσχημα συνέβησαν μέχρι σήμερα μπορεί να έχουν χρησιμότητα... στατιστικών. Αν όχι, ο κρότος της αποτυχίας θα είναι αδιανόητα μεγάλος.