Αταμάν για τους διαιτητές: «H Euroleague έβαλε τους κορυφαίους, δεν θέλουμε κανένα σφύριγμα»!

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του ενόψει του Game 5 κόντρα στην Βαλένθια (22:00, 13/5) στάθηκε στον ορισμό των διαιτητών σημειώνοντας πως η Euroleague όρισε τους κορυφαίους της διοργάνωσης, ενώ τόνισε πως δεν θέλουν να τους «σφυρίζουν» ευνοϊκά. Αποστολή στην Ισπανία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Τώρα και οι δύο ομάδες ξέρουν η μία την άλλη πολύ καλά. Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα. Δείξαμε και εμείς την ποιότητα και την εμπειρία μας στα δύο πρώτα ματς. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το καλύτερο, έχω εμπιστοσύνη τους παίκτες μας. Θα πρέπει να δείξουμε όλη την ικανότητά μας στο παρκέ.

Για τα δυο πρώτα παιχνίδια: «Τα δύο παιχνίδια που κερδίσαμε ήταν πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Στο πρώτο παίξαμε πολύ καλή άμυνα, στο δεύτερο είχαμε τρομερή εμφάνιση επιθετικά. Στο 3ο και στο 4ο δεν καταφέραμε να σταματήσουμε το transition. Είναι σημαντικό να βάλουμε τη στρατηγική μας στο παρκέ»

Για τον ορισμό των διαιτητών: «Για τους διαιτητές θα ήθελα να πω ότι πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στα προηγούμενα παινχίδια. Τώρα είδα ότι είναι τρεις μεγάλοι διαιτητές σε αυτό το παιχνίδι, θεωρώ ότι είναι οι πιο πετυχημένοι της σεζόν. Δεν θέλαμε κανένα σφύριγμα, μόνο να δούμε ένα δίκαιο παιχνίδι. Εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές, έχουν κάνει καλές επιδόσεις, ακόμη και σε παιχνίδια που κερδίσαμε, ακόμη και σε παιχνίδια που χάσαμε. Πρέπει να εστιάσουμε στο παιχνίδι μας. Αυτοί οι τρεις διαιτητές πιστεύω θα προσπαθήσουν για το καλύτερο»

Για το τι έχει πει στους παίκτες του: «Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες της Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς για την υποστήριξη. Ως Παναθηναϊκός είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, αλλά πρέπει μερικές φορές να αποδεχθούμε ότι χάνουμε, πρέπει να αποδεχθούμε τις δύο ήττες, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη Βαλένθια»