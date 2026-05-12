Η Τσεντεβίτα γύρισε από το -21 και ισοφάρισε τον Ερυθρό Αστέρα

Παρότι βρέθηκε πίσω με 21 πόντους, η Τσεντεβίτα γύρισε το ματς και επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 92-86, ισοφάρισε την προημιτελική σειρά της Αδριατικής Λίγκας σε 1-1.

Ο Ερυθρός Αστέρας βρέθηκε μπροστά με 18-39 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, όμως δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την κατάσταση και επέτρεψε στους γηπεδούχους να επιστρέψουν.

Κορυφαίος των νικητών αναδείχθηκε ο Ουμόχα Γκίμπσον με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ και ακολούθησε ο Ντι Τζέι Στιούαρτ με 20 πόντους. Για τον Ερυθρό Αστέρα, που θα έχει την ευκαιρία στην έδρα του να πάρει την πρόκριση, ξεχώρισε ο Τζόρνταν Νουόρα με 22 πόντους και 15 πρόσθεσε ο Τζάρεντ Μπάτλερ.

Τα δεκάλεπτα: 18-29, 40-51, 61-67, 92-86